自由共和國》蔡蔚群／歷史教學中的編年、脈絡與時序

蔡蔚群／北一女中教師

這兩天課審會審查十二年國教歷史課綱，引發若干不同意見，譬如「課綱捨編年史改主題式，恐造成課程支離破碎、歷史脈絡欠缺」、「學生歷史邏輯不足、時序觀念混亂」、「課綱脈絡凌亂、不成熟」云云。這類說法既誤解歷史學也誤解歷史教學，茲借貴報一隅略作澄清。

編年架構常被視為基礎、根本、先備、中性，因此適合中學生，適合初學者。但什麼是編年史呢？《春秋》、《資治通鑑》是編年史，逐年逐月逐日記錄。編年到極致就更原始、無修飾的《熱蘭遮城日誌》、《灌園先生日記》。實際上中學歷史本來不缺編年史，君不見歷史教科書末均附大事年表？估計新課綱實施後，大事年表也不會消失。一個很大的問題是，越編年越記憶越流水帳，因此越無聊越難引發學生學習興趣。編年史真這麼好，乾脆把現行五、六頁大事年表，擴充成兩百頁就好啦！問題是沒有人受得了，那不是歷史教學，那叫作流水帳。

第二個問題是編年並非中性，編年史還是充滿觀點、立場。《春秋》滿滿孔子版的臧否、微言大義，《熱蘭遮城日誌》也一定公司利益優先，《灌園先生日記》必然是林獻堂的視野與局限。就算回到大事年表，也有教科書作者輕重取捨。更別說凡年代必定更大程度關係政治、軍事、英雄、發明，那些幽微的庶民史、性別史、社會史往往沒有明確的年代，因此被以編年為主的歷史犧牲。歷史學、歷史教學從來都有立場，也總與現狀、與真實的人相關。我們不能指鹿為馬、橫空出世，卻也不能自以為有一套超脫人、無立場彷彿上帝頒行歷史課綱。

編年史與主題史非判然兩分，只有程度高低差別。新課綱實施後，「台澎金馬如何成為一體？」或者「近代以前的人群移動」項目，勢必還是得依時排序才能談，因為歷史學特質之一，就是在紊亂紛雜現象下建立人為時間秩序。編年、脈絡、時序從來不是問題，誠如史丹佛大學歷史教育學者Sam Wineburg所言：「時代脈絡並不是被『發現』才有的，也非能被『安插』進去。脈絡來自拉丁文contexere，意指編排在一起，共同參與一個將事情連結成某種型態的活潑過程。」舉個例子，杜聰明可以是台灣史上第一位醫學博士，可以是二十世紀初中（漢）醫、西醫爭論中一個參照點，也可以是世界醫學「實驗治療史」的台灣實踐者，端看如何鋪陳，不同脈絡下的杜聰明就有不同教學脈絡。簡言之，杜聰明是動態的、有待發掘的，歷史學／歷史教學也是變動不居、與時俱進的，編年、脈絡、時序有很多種，不是理所當然的存在。

十多年前九五課綱，我負責草擬核心能力的「時序觀念」，早已揭示「時間術語與分期方式都是人為的建構、約定俗成的用法。學生必須運用適當的時間術語、分期方式來描述過去，並置於適當的歷史脈絡下觀察、理解。」「學生必須構築自己心中按時排序的時間架構，才能有效地感受時代的差異、理解歷史的變遷。同樣的，也只有在學生能夠依時間排序時，才能真正理解過去與現在之間、不同時代之間的延續性或關連性。」檯面上那些強調編年、脈絡、時序的教授、教師，都是封閉、阻滯、單一的編年、脈絡、時序，說穿就跟不上時代黨國時期一綱一本教科書僵化內容、邏輯，哪裡想到學生？哪裡有教育主體？

他們雖然言必學生，只是把學生當木偶。他們雖然也談到趨勢，但他們自己根本活化石，昧於歷史教學發展，無視歷史學本質就是探究，就是提出問題、然後探尋、試著解決。一九九○年英國歷史教育學者Tim Lomas在Teaching and Assessing Historical Understanding一書早就提到：編年課程架構不直接等於學生掌握時間概念。都過了快三十年，這些活化石不讀書、不求甚解、不了解學生、無視教學脈動，只是懷舊、感慨、唱衰，既阻礙教育發展，也阻礙教學前進。現時台灣教育面臨很大挑戰，新課綱不盡圓滿卻很努力跟上世界脈動，是歷史教學的好消息，值得國人更多掌聲。