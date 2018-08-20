自由共和國》李筱峰／歷史是用來政治鬥爭的嗎？

李筱峰／國立台北教育大學名譽教授

選舉一到，政策受評論、人品受檢驗，是應該的。但是評人論事若還要牽扯到祖先，那是毫無現代人權意識的古代「連坐法」、「滅九族」的舊思維。更何況要牽扯人家祖先事蹟，若是透過編造的歷史，和主觀僵化的史觀來論斷，就更居心不良！

二○○八年總統大選時，與謝長廷搭配競選的蘇貞昌，就曾遭到藍網軍的「祖先連坐法」與「歷史污名化」的誹謗。現在蘇貞昌要選新北市長，這種用污名祖先進行連坐誹謗的網軍又來了！

我看到有藍網軍貼文說，蘇貞昌的祖父蘇雲英當年提供日軍不少情報，以致抗日英雄林少貓被日軍殲滅，還說「蘇雲英進一步提供抗日義民嫌疑犯和林少貓親近人士名冊，網羅罪名，被殺害者達到數百人。」這位網軍為了取信網民，還誆加附註其貼文的參考出處是來自「蘇全福《屏東縣鄉賢傳略》1997」。我特地將《屏東縣鄉賢傳略》一書找出來比對，只見有〈蘇雲梯、蘇雲英、蘇雲龍傳略〉，文中除了介紹這三位兄弟在地方上的領導經歷，以及從事的實業之外，並無半句寫到提供日軍情報打擊林少貓的事。反倒是介紹老大蘇雲梯時，還讚譽他是「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志」。原來原文沒有的內容，藍網軍自己加料編故事，又不敢承擔，還要偽造出處來源。厲害啊！我的藍網軍！

過去「去台灣化」的「黨國教育」是不教台灣史的，但選舉一到，台灣史還可拿來加料編故事，進行政治鬥爭。被藍網軍加料的蘇雲英既然幫日軍打擊抗日英雄，其他網軍就跟著扣帽子，說蘇雲英是「大台奸」、「日本奴才」，接著，蘇貞昌就是「台奸的後代」。他們怎麼不去罵為文歌頌日本鴉片政策、作詩頌揚總督兒玉源太郎的連雅堂是「台奸」？怎不罵連戰是台奸的後代？

台灣人真可憐，中國（清帝國）把台灣賣給日本，日本罵台灣人是「清國奴」；中國再統治台灣，就罵被日本統治過的台灣人是「日本奴才」、「日本皇民」。還記得柯Ｐ第一次選市長時，藍營大老罵他的父祖是「日本皇民」；現在柯Ｐ開始「兩岸一家親」之後，他的父祖就不是「日本皇民」了。論定歷史竟是隨政治立場決定？

許多網軍和網友認識歷史不是透過史料，也不是回到歷史場域去作「同情的理解（sympathetic understanding）」，而是憑藉貼文中的簡化名詞和形容詞，用他們受過的「黨國教育」所灌輸的「二分法」史觀來作論斷。

是誰告訴你林少貓是「抗日英雄」、「抗日豪傑」的？請回到歷史場域去，這位目不識丁的地方角頭林少貓，當時被鄉里的耆老們認為是危害鄉里的土匪。他擁眾據地自雄，和日本殖民當局攤牌，於一八九九年五月接受招安，與總督兒玉源太郎議和訂下十條款，其中還說「兒玉以至誠之心恩待少貓，少貓以至誠之心報效兒玉」、「兒玉給少貓授產金二千元」。林少貓歸順後，兒玉總督南巡時，林少貓還迎謁於阿糸侯街。這是哪一號的「抗日英雄」？

當年高屏地方仕紳出面勸這股地方角頭勢力出來投案（勸降），有那麼難理解嗎？怎麼扯到「台奸」與「抗日豪傑」的截然二分？再說，當年出面為日本政府招撫林少貓的主要角色是陳中和，以及林少貓的義岳父楊寔，蘇雲梯並非重要角色，更遑論蘇雲梯的三弟蘇雲英（即蘇貞昌的祖父），關係就更遠了。如今選舉一到，為了醜化蘇貞昌，就把乃祖蘇雲英從歷史中加以膨脹醜化。把歷史當政爭工具，卑劣敗德至極！