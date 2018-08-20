自由共和國》丹尼斯／一魚兩吃 高明策略

丹尼斯／通訊業

前兩天看到公平會和高通和解的新聞，想說台灣又被欺負了，白白損失了兩百億元的罰金，真是可憐。但仔細看了一下雙方簽訂的六項條款，不得不稱讚公平會的智慧和策略。除了加速台灣5G的發展，提升台灣的研發投資外，更為台灣廠商爭取到了在全球市場和國外廠商（尤其是中國廠商）公平的競爭條件，解除了業界這幾年心中的大患。就讓我從業界觀點，一一說明如下：

一、5G無「高」不「通」，取得高通協助可以建立極佳優勢

5G的時代，追求的就是速度，但高速度也是有高代價的。為了取得足夠的頻寬，只好往更高頻發展，用到了毫米波（20GHz以上）的頻段，讓手機技術變得更複雜，成本也更貴。所以中國和許多歐洲的營運商，就傾向先使用和4G比較接近的頻段（6GHz以下），以加速5G的建置。中國的主要廠商，如中興和華為，都是如此。美國與日、韓則還是全力衝刺高頻段與高效能，想一鼓作氣取得領先。

台灣也有頂尖的通訊IC公司，但因為主要市場在中國，5G的發展也是以中頻段為主，毫米波相關的產品推出時程較晚，來不及跟上美、日市場的需求。高通因為資源豐富，一開始就同時支持兩種頻段，所以對以全球市場為目標的台灣廠商，高通是比較好的選擇。如果高通能全力支援台灣開發5G，尤其是在台灣建立完善的5G毫米波實驗室，對台灣廠商絕對是一大利多。這已經不只是「公平」，而是「優勢」。這大概也是有些人取笑「公平會」變成「經濟部」的主要原因。但政府為民謀利，有何不可？當年中國發改委也是利用和解幫中國廠商爭取到非常有利的條件，讓台灣的手機廠吃了大虧。難道非要執著於本位主義才是對的？

二、最惠國待遇，可搭大廠便車獲得公平對待

高通專利授權金最令人詬病的，就是不管產品有多少功能，一律以整台機器為計算基準來收取授權金，也就是俗稱的「高通稅」。隨著通訊產品中加入越來越多的功能、稅金也跟著水漲船高，高到連蘋果iPhone也受不了，只能跟高通告上了法院。

但這個技術授權就是高通賴以為生的本事，他可是死命守著，打死不讓的。從法律上來說，他也不是完全站不住腳，所以十幾年來大家也只能摸摸鼻子，付出高昂的過路費。中國發改委知道這個道理，利用中國市場的優勢，談了一個「整機六五折」的方案，幫中國拿到不少好處，但還是撼動不了這種整機計算的授權模式。台灣公平會也想打破這種霸道的行為，我們非常支持。但單靠台灣的力量可能做不到，這個訴訟可能會拖到沒完沒了。那有沒有甚麼好的解決辦法呢？有！就是要求「最惠國待遇」，搭「蘋果」便車！

高通雖然養了一堆律師，但蘋果也不是省油的燈，他們兩個的訴訟，絕對比當年蘋果和三星的專利戰還刺激，我們可以預期蘋果最後一定不會空手而回，有可能將專利授權範圍限制在通訊功能，或甚至變成定額收取，但這個訴訟一定曠日費時。台灣公平會想比蘋果更早打倒大魔王，可能不太容易，但如果能和高通達成白紙黑字的協議，確保台灣廠商能拿到公平無歧視的待遇，也是一大勝利。這樣當高通對其他大廠讓步時，我們也就能同步受惠。這點我們在高通的六條承諾中有看到，但能否確實執行，就要看公平會是否能持續監督了。

總之，我們樂見公平會能跳脫本位思考，從整體的角度來協助廠商獲得公平的競爭條件。台灣也不必妄自菲薄，其實這次高通願意和台灣談成這樣雙贏的協議，也是因為台灣廠商在通訊產業有一定的優勢。尤其是在排拒中國產品的美國市場更是明顯。台灣原本就有聯發科與瑞昱等一流的通訊半導體公司，經此協議，未來高通也將在台灣大舉投資，整個通訊產業的發光發亮絕對可以期待。