自由廣場》具名審查 精準審查

◎ 李少珍

對於「終止健保黑箱審查」一文，所謂「黑箱審查」及「齊頭式地被狂刪」等說法，茲提出事件始末說明。

本件審查案起因有民眾對於黃醫師為病患檢驗檢查及處置偏多，具名要求本組詳查。經本組數據分析，並抽調黃醫師過去半年較多檢查個案七十五件，同時調閱病歷，分送家醫、老人、消化及血液腫瘤四專科審查醫師進行專業審查。綜整醫療專家的審查意見，發現他似乎無依病情檢查處置之邏輯，幾乎全是開立各式檢查組套。正如黃醫師文中所提六十九歲腹瀉病患，做了各式血液、影像檢查即為代表例子。

本件個案兩次住院各十一天，經專業審查結果各核扣四天及部分檢查項目，已列冊明細，通知黃醫師所服務醫院，依規定可在收到公文三十日內申復。基於對偏鄉醫師的尊重，我們不排除屆時請黃醫師與醫院審查分會面對面就個案進行溝通。

黃醫師文中提到「健保匿名審查之惡」，事實上，健保署自一○五年十月起，全國醫院申報醫療費用審查作業已實施具名雙審方案，目前亦依審查醫師意願採「核減個案具名」及「團體具名」雙軌運作。東區雖受限於院所及醫師人力不足、加上審查利益迴避等限制，目前即有泌尿科採用核減個案具名，團體具名審查方面，經調查也有近四十％審查醫藥專家同意團體具名，而黃醫師所屬家醫科、老人科別在全國三十七％同意，東區則有六十％同意團體具名。近期健保署仍針對審查醫藥專家進行意見調查，看採行何種作為方式，能讓專業審查更公正、公開。

目前健保已實施總額預算制度，去年台灣醫院協會承接醫院總額自主管理，相關的審查作業即為醫協聘請的審查醫藥專家執行，非常感謝黃醫師在忙於醫業之餘，受聘為審查委員之一，且同意團體具名，在各項審查作業應知之甚詳。但我們對於黃醫師卻對外誣指健保審查是「無差別核刪」、「核刪理由空白」，等於抹煞所有審查醫藥專家的專業與投入，也讓健保署過去兩年費盡心血進行健保改革，遭受莫名的打擊！

除了推動具名審查外，健保署近年亦戮力以大數據分析朝向精準審查，把診療異常資訊回饋院所，以及利用雲端醫療資訊系統，診間電腦視窗即時提醒避免重複用藥及檢驗檢查等多項措施建置，在在追求醫療資源的合理運用、更深更廣的照顧民眾健康，期待健保的永續經營。

（作者為中央健保署東區業務組組長）