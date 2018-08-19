自由廣場》核電神話時代

◎ 葉俊雄

現今，核能發電之所以成為過街老鼠，要歸咎於核電廠工作人員的疏忽（不認真負責或技能不足），而造成至少三次的大災難，傷亡慘重，嚴重破壞生態，舉世震驚，引發世人的警惕，進而要求以謹慎嚴格的標準來監視核電廠及核廢物處理的事務。

現在，若在某城市建一核電廠，如同縱放猛虎於該市。依人的經驗和印象，老虎會傷人噬人。雖然，老虎並非時時刻刻威脅市民，但人人心裡無時無刻不恐慌，不知何時會被攻擊，在此危境下，市民焉能不反對。即使將老虎圈禁，但動物園的猛獸也不時有逃離的案例，如同關在多層防護核電廠內的放射性物質，也曾多次因人為疏忽而外洩。

核電廠的興建已不僅是科技、環境、經濟、政治的爭議，更重要的是社會心理的層面，擁核者必須要能夠重塑世人對核電廠的信心。在此提出一建議，以供擁核人士參考：擁核者可集資買下一孤島，在島上興建核電廠來供電，鼓吹擁核人士定居此地，歷經數十年後，若在地居民人人平安健康，子孫興旺，定能消除世人反核的意念。

擁核者須知核能發電並非唯一的產電技術，而新產電技術也會持續問世。萬物皆有生命週期，新技術初誕生時較脆弱，問題叢生，諸多缺點。但在局勢的需要下，挑戰也會一一被克服，屆時新技術就會成熟、茁壯興起，而舊技術也注定要黯然退場。歷史上已有無數的實例，如電晶體淘汰真空管，再被積體電路（ＩＣ）所取代。

在此，奉勸擁核者務必密切觀察世界科技的趨勢及社會的走向，除非擁核人士有「超人」的能耐，否則甚難逆抗趨勢。若不願面對、接受並學習新技術，勢必為趨勢洪流所淘汰，若不幸淪落至終日唉聲嘆氣或憤世嫉俗的人生結局，殊為可惜亦可憐。

（作者曾任國家高速網路與計算中心主任）