自由廣場》改善低薪 終結低薪

◎ 李月治

這次基本工資調漲，廿二Ｋ已經走入歷史，政府改善了低薪，卻還沒真正終結低薪。

基本工資月薪調漲為兩萬三千一百元，筆者的薪水只比這個數字稍微多一點，所以這個調漲對我沒有用，我是無感的。當然我們也不敢冀望基本薪資調漲而加薪，老闆說他也是苦撐著，因為公司廠房都是自家的，不用房租，少了成本才能撐到現在。結果，只能眼睜睜看著公司請的外籍移工調薪，跟我們這些本勞的薪資差距愈來愈小。

雖說我的薪水沒調漲，這次基本工資調漲了一千一百元，也還是讓許多人不滿意，但至少有兩百多萬領基本工資的底層勞工受益。基本工資連續三年調漲，這次月薪調漲百分之五，時薪調漲百分之七．一四，政府努力改善低薪環境確實值得肯定。雖說調漲這一點點錢，根本是杯水車薪，但有總比沒有好，特別是時薪調漲至一百五十元，許多打工的學生族比較有感，一個月可以領到比基本工資還高的薪水，是時薪族的福音，對需要打工的孩子是個鼓勵，就怕企業主會讓時薪族轉為正職月薪族。

廿三Ｋ換算成人民幣是五千出頭，相當於大陸四線城市的薪水，等於大陸一、二線城市家事幫傭的薪水，難怪有許多年輕人不得不離鄉背井西進大陸求生存。所以政府必須意識到，調漲的幅度其實還是不夠，也並沒有漲足薪水，得以保障勞工基本生活。而我們也擔心，因為基本工資調漲，導致萬物齊漲，錢愈來愈薄，生活更不容易，抑制物價，這是政府必須要注意的。

政府正在努力改善低薪，但目前還是沒有終結低薪，多了一千一百元是小確幸，但年輕人的生活不會因為多了一千元而有大幅改善，真的希望政府能循序漸進，從改善低薪到終結低薪。

（作者從事服務業）

◎ 于忠

政府積極為勞工基本薪資調整而努力，調漲薪資的對象不僅限於本國勞工，甚至連外籍勞工（包含外籍看護）也一併調整，這消息讓人十分氣憤與不解，氣憤的是本國勞工依法被政府課稅，因此接受薪資調漲自然理所當然，可外籍勞工並非政府稅收對象，如何可以跟本國勞工相提並論一塊調薪呢？

再者，假設以外籍看護而言，在台灣賺的錢跟他們本國薪資相比本來就高出數倍，政府還比照我國勞工基本薪資一起調漲，等於是我們辛苦賺的薪水都給外勞了，政府一直強調為外勞爭取「人權」，但是卻不為我們這些一方面要照顧家裡失智老人，一方面要努力、辛苦工作賺錢以支付外勞薪水的本國勞工家庭著想。等於是政府「媚外」的政策建築在台灣勞工家庭的痛苦上！

假設，我國強調的「人權」、「平等」如果在國際間受重視，我想在台灣勞動人數眾多的印尼、菲律賓、泰國等國家對台灣的態度應該也會相對友善，並積極協助促進台灣國際地位，彼此互惠，可是有嗎？希望不是我們政府一廂情願的付出，卻是台灣勞工幫忙買單！

在此，我懇請政府相關單位，把台籍勞工與外籍勞工的薪資脫鉤吧！

（作者為新北市民）