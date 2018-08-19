自由廣場》台灣需要高麗棒子

◎ 秦靖

蔡英文總統過境洛杉磯，順道拜訪當地85度C門市，中國網民因此砲轟85度C是台獨企業，逼使台灣85度C發出聲明，堅定支持「九二共識」。

85度C被中國霸凌也就罷了，台灣部份傾中政媒附和中國論調，合理化中國的霸凌行為，歸因為小英政府不認同「九二共識」、「一個中國」的兩岸政策。

雖然台灣人很討厭韓國，但是韓國人面對中國的霸凌作為，同仇敵愾、一致向外的精神，台灣人真的該好好學習。

二○一七年三月，南韓同意和美國合作「戰區高空防禦系統」（THADD，簡稱薩德），韓國樂天集團也釋出土地配合，此舉引發中國網友高喊抵制韓貨。中國共產主義青年團更在網路上發起號召，呼籲年輕人拒用所有的南韓產品，其中三大項就是「拒吃辛拉麵、好麗友派、拒用三星手機」。

那中國網友的抵制成效為何？二○一七年五月四日，韓國統計廳發布的「三月網路購物動向」顯示，前三個月網路海外直銷總額，中國就貢獻了八十．六％，與二○一六年同期相比，增加了五十九．二％，中國網路海外直銷的總額為六二一八億韓元（約一七八億台幣）。打臉中國抵制作為的殘酷事實更在於，多項韓國產品都是在中國當地製造，抵制南韓商品將直接影響到中國工人的就業情況。

民族性同樣激烈的韓國人亦不遑多讓，中國官方禁止旅行團赴韓，但南韓遊客用自己的力量「抵制」中國，愈來愈多的韓國人轉而選擇赴日旅遊。二○一七年三月至五月份，南韓至日本遊客成長了七十二％，到中國遊客數則減少了四十二％。

台商、藝人為了生存賺錢卑躬屈膝於中國的霸凌，筆者能體諒其無奈心情，不忍苛責，但卻無法理解那些最愛幫中國緩頰霸凌行為的政客邏輯。有人倡議台灣的兩岸政策需要跨黨派共識，但台灣自家人被中國欺負的案例已多到不可數，砲口向內的言論卻是斑斑可考，台灣人真的該學學韓國人如何捍衛自己的國家尊嚴！

（作者為教育工作者）