自由廣場》維持現狀的寧靜力量

◎ 孫國祥

小英總統近日出訪友邦過境美國，以國家元首身分視察駐外館處機構、並獲全面解除過境期間新聞採訪限制，以及回程安排參訪美國聯邦機構，被視為台美關係的「大突破」。此項「成就」應可歸結小英總統兩年來「寧靜權力」（tranquil power）戰略的成果，也印證了中共決策核心學者認為小英是「精明的戰略家」，並繼李登輝之後最可敬的對手。

小英的「寧靜權力」是承前總統李登輝在一九九○年代「寧靜革命」後，面對「外來政權」威脅所展現最佳的抗衡策略。台灣自一六二四年來歷經荷蘭、西班牙、明鄭、清朝、日本等多個外來政權統治，以及國民黨軍隊進駐台灣後所實施三十八年戒嚴體制；直到一九九六年第一次人民直選總統，台灣自己才真正當家做主；如今中國崛起，再度威脅台灣獨立自主的權利。

小英寧靜的力量主要來自於「對自由民主價值及台灣未來不能被妥協」的堅持；其建立「一致且可預測性」的美中台關係，及「不挑釁、不對撞、不冒進」的領導風格，以及「不在壓力下屈服」的堅韌人格特質，贏得美國川普政府與參眾兩院議員的信任及全球民主同盟的肯定。

小英總統近兩年來，面對中國的文攻武嚇，展現出「戒急用忍、行穩致遠」的寧靜力量，不僅讓中國在國際社會成為「麻煩的製造者」，歇斯底里對台霸凌行為被視為「歐威爾式」的無理取鬧外，更贏得歷任台灣總統過境美國無法達到的「三項成就」，以及過境之際，川普總統正式簽署「二○一九財政年度國防授權法案」，強化美台防衛及安全合作，凸顯美國在「台灣旅行法」後視與台灣為「特殊國與國的關係」。

海峽兩岸存有人口、土地、軍事及經貿總量的巨大落差，以及中國無所不用其極想併吞台灣的強烈意圖；小英政府讓中國打壓台灣「師出無名」，只能藉由「惠台措施」利誘推行「九二共識」，及以經濟制裁恐嚇全球航空公司表態認同「一中原則」，並以激化民族主義要脅台商連鎖企業及個別演藝人員「公開道歉」，以掩飾其大國崛起下缺乏自信的「玻璃心」。

台灣寧靜的力量是面對躁進中國最可行的戰略。時間對中共政權是最大的威脅，民主台灣是中共政權合法統治大陸最大的阻礙；縱使中國施壓小英總統過境美國路訪的台灣企業，被美國民眾視為「不成熟且愚蠢」的行為，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）更批評「是中國對台灣所有霸凌行徑中最惡劣的一種」，小英政府仍要保持「戰略忍耐」（strategic patience）；畢竟中國任何非理性行為都無法改變台灣主權獨立的事實。

（作者曾任政府駐外人員）