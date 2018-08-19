自由廣場》羅瑩雪們 白色恐怖幽靈

◎ 施明雄

不久前，行政院才依照立法院通過的法條，讓「促轉正義委員會」正式掛牌成立，尚未作出一件調查案，但七十幾年來，在台灣素行不良的國民黨老中青們，就迫不及待地說綠色恐怖了，特別是馬英九時代的法務部長羅瑩雪及過去吃香喝辣的既得利益者。

台灣自古以來，歷經幾個朝代的殖民統治，每個時代都有許多出賣靈魂彎腰屈膝乞求的順民，但慶幸還是有不怕關不怕死的民主前輩；一九六八年剛從台東泰源監獄出獄，碰到高雄市長和增額立法委員選舉，素來敢言敢衝的郭國基參選立委，那次他的宣傳車裝豎一支紙製大砲，車兩旁都寫上：賜我光榮死於議壇。

他私辦的演講場都人山人海熱鬧滾滾，因為他動人心魄的激烈言詞，只有在選舉政見會上才能聽到，郭國基前輩留下許多名言，記述國民黨貪贓污穢的臭史；他說國民黨人在中國那麼大的土地，就是因為大官小官欺壓百姓吃銅吃鐵、吃銀吃金，無所不吃，才會被共產黨一路趕到海南島，然後到台灣，那批人仍然不知改過照常為非作歹，警察特務胡亂抓人屈打成招，法官有錢判生，無錢判死，這個黨人借咱的所在住，吃咱的米飯，喝咱的水，抽咱的稅金活命，還耀武揚威，不准咱台灣人講台灣話，真是乞丐趕廟公，豆油呼伊醞，連碟仔都搶去！

一九六八年郭國基先生的最後造勢晚會我參加了，他在批評國民黨許多劣政惡績後，慷慨激昂地大聲說：「咱台灣人愛團結努力追求出頭天，台灣人起來！到總統府將那面青天白日滿地紅的旗仔拉下來，…（停了好幾秒鐘久）突然舉起緊握拳頭的右手說：將它插到中國的南京城，你講好不好！」台下的台灣選民掌聲雷動，大家才吐出心頭那個緊張的情緒。開票後，因票太多國民黨無法作票，郭國基高票當選，二年後在立法院議壇上昏倒，死於直腸癌。

羅瑩雪承認白色恐怖時司法人員素質差，難免有公報私仇之事；但我以兩個被殘酷凌虐的案件，來揭發國民黨人的惡毒殘忍非人道。

笫一案是薛介民空軍上校，妻姚明珠空軍醫院醫師，分別被逮進特務偵訊室，特務用牙刷刷姚的陰道，致她大量流血昏死過去，迫其簽下自白書，姚到軍法處，拿出血跡斑斑的內褲翻供，可惡的法官說那是月經血，判他夫婦死刑處死了。

第二案是姚明珠的小弟姚勇來，勇來妻沈嫄璋是女記者，特務刑求她和丈夫在大陸參加中共外圍組織「共青團」，沈死不承認，特務剝光她的衣服，裸身坐在一條粗麻繩上，有特務按住她身體，另二個特務拉扯麻繩，讓她流血不止死亡，在三更風雨交加半夜叫其丈丈隨同運屍體草草埋於六張犁公墓，也不准立碑，姚勇來後來判十五年。多悲慘的史事，那些國民黨人是人？

以上兩案發生於一九六二年後，在牢中我還見過關在女囚房的姚明珠，蘇洪月嬌和她同房。

（作者為政治受難者）