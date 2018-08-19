自由廣場》姚姚 賴神 花媽

◎ 岳日明

台北市年底市長選舉，本土支持者及民進黨目前主要及次要敵人分別是丁、柯，但是只要柯連任市長成功，立即躍升為主要敵人，如何阻止柯連任，殲滅柯文哲於年底大選的灘頭上，民進黨及其支持者責無旁貸。

綠營支持者就是怕主要敵人的國民黨候選人當選，屆時威權復辟，嚴重威脅二○二○綠營總統連任，才會傾巢而出支持次要敵人柯文哲。但是走了丁，卻助柯連任，豈不是扶正柯為主要敵人？

追根究柢，姚文智目前的第三名困境，問題還是出在「弱智」候選人本身。爆發力、執行力、群眾魅力，挑戰首都市長的三力，從姚身上幾乎看無？

非常時期要有非常的作法，是否「姚退菊上」？以陳菊十二年的高雄市政亮麗績效經驗，成功翻轉高雄成為全球最適宜人居的成就。十多年來台北市政建設停滯不前，弊病叢生，最適合花媽入主整頓。回憶當年高雄主辦的「世運會」，她親赴北京及上海進行邀約，在會晤北京市長郭金龍時，直接提到「我們中央政府馬英九總統…」「身為主辦國的高雄市，我誠摯邀請…」，這不就是反統戰、勇敢宣示台灣主權最有guts的政治人物嗎？花媽充分展現台灣意識，更戳破柯文哲硬拗，他若沒有講「兩岸一家親」，世大運蔡總統是上不了開幕式！

年底大選，沒有綠營票支撐的柯文哲，絕對落選無疑，若要一舉殲滅柯於年底大選，只有花媽有這個能耐。目前五五波的新北市選情，當陳菊投入選戰，屆時雙北市的菊昌相互拉抬造勢，魚水相幫，將能造成雙颱效應。

（作者為國際行銷講師）