自由廣場》姚下賴上？

◎ 吳一忠

「姚文智有沒有救？」文中提到若姚文智退選，民進黨只有派出閣揆賴清德應戰，或許是不得不的選擇。

年底選戰在即，民進黨拖延許久才斷然「切柯」，主要是柯擁有超高人氣和高民調，民進黨估計沒有贏面，不敢輕易挑戰，一直有禮讓柯的傳言，才會落得窩裡反的下場，如今自提姚文智參選台北市長，這作法原本受到黨內的支持。

柯文哲就職三年多，已非當時的深綠立場，「兩岸一家親」引起獨派不滿，道歉說歹勢也沒用，面對「傾中」的市長，民進黨基層批判聲不斷，認為不該畏戰懼敗，讓柯Ｐ順利連任。

問題是，民進黨想贏得選戰，重點在人選問題，姚文智聲稱自己是最強棒，民調卻落到最後，即使舉辦「機蛋大遊行」，一再「批柯」、「柯黑」、「反柯」，卻是欲振乏力。

在民進黨員的力促下，府院重新思考，必須找院長級以上的大咖應戰，才有可能贏得選戰。綜觀卸任的行政院長，蘇貞昌征戰新北市，游錫堃民調相對低，謝長廷現任駐日代表，張俊雄樂當志工，陳菊剛任總統府秘書長，必須操盤整個選舉，披掛上陣就失去了意義，只剩下前副總統呂秀蓮，但府院對呂並不青睞，看來只能請賴清德院長降貴紆尊出戰。

就現在的局勢來看，以賴清德目前的聲望，確實有一搏的實力，只要賴揆親自上場，將形成三強鼎立，丁守中和柯文哲不可能輕鬆當選，只不過這代價太大，可說是一步險棋。此役攸關賴清德未來的政治前途，選贏不過是個首都市長，萬一敗選該何去何從，必須仔細審酌才行。

（作者為榮民）