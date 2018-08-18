自由廣場》漫畫難登大雅之堂？

◎ 張勳慶

典藏雜誌社長簡秀枝，日前針對過世一年多的漫畫家鄭問，能在國立故宮博物館文獻館，開場千年一問，鄭問故宮大展為文指出漫畫非真正藝術、有政治力介入、當在台灣美術館或台北市美術館展覽、沒吸引人潮前來，以及以此類推豈不是蔡志忠、敖幼祥、葉宏甲、王澤，也可在故宮開展。

首先簡秀枝以漫畫算是應用藝術，在國際間仍稱不上真正的藝術，去質疑故宮不該自貶定位和館藏特色，基本立論上就是國寶文物殿堂，不能自我模糊角色。但此一看法可能嚴重過時又古板，假如時光回到北宋，清明上河圖在當下人們眼中，可能只是生活畫作。還有西方達文西的草圖，也不過是隨筆罷了。今日漫畫應當是材料、內容上和過往畫作不同的創作，就如畫作上有畢卡索的抽象畫般，只不過漫畫美學上和老派呈現方式不同，但這絕不能就論定這在人類藝術收藏歷史中，是不登大雅之堂，更不能以現代人自我眼光與價值，判定國家級文物場館辦漫畫展是走錯路。法國羅浮宮的金字塔，到現在也有人說不搭，但更多人卻予以肯定。國內許多國定古蹟內，也有現代創作展，或租借拍電影和廣告，這和文化資產保存是不起衝突的，不知當過文化部公共藝術視覺藝術類審議委員的簡秀枝，思維能否日新和超越。

另一個比較存有爭議的問題，那就是簡秀枝直言，是在有些政客和鄭問漫畫策展人去故宮訪問，以及文化部暗助下才能讓鄭問展一展三個月，還把某歐洲藝術展給排擠掉。這個問題回到國內展覽過程，基本上都會有團體或政治人物在其中，因為要爭取資源和打通人脈，甚至對岸來台辦的畫展或攝影展，都有國內縣市政府文化單位去下令協同辦理。真正的關鍵在於故宮的展場人人要爭，但只要守門人能從藝術去論創作，而非低頭在政治壓力下，那很難鐵口論斷在政客陪同去達成，就是政治在汙染無價藝術。假如以簡秀枝的論點，那媒體辦的藝術展，豈不是濫用第四權去施壓公部門，讓其有檔期可展覽又賺錢。

國內的漫畫創作其實到今日仍是處於草莽和打游擊，這和日本能成為藝術創作和規模產業，又或當成送外賓禮物仍有很大距離。現在文化部的確是有做些規劃，但在整體市場和生態上，能否有如文學般走出條大家認同並接納的環境仍有待觀察，假如一些前輩用盡生命好不容易得到國內外豎起拇指肯定，卻在過世後在國家文物場館辦展，被莫名其妙鞭屍，那有此一心態者又和搞文革有何不同呢。

（作者為文字工作者）