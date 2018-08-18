自由廣場》中東變局不可輕忽

◎ 施雅軒

八月十五日卡達國王塔米姆訪問土耳其，宣布提供一百五十億美元援助經濟，以支撐里拉匯率回升，表面看起來是伊斯蘭世界的經濟相挺，但是此舉將讓中東政局更形複雜，依照台灣經濟部能源局所公布「原油進口來源」表，二○一七年整年台灣自中東地區進口原油高達七十六％，面對這場新變局，台灣不可不慎。

近日土耳其的金融危機，來自美國呼籲釋放羈押近兩年的福音派牧師布朗森未果，因此出手開徵土耳其鋼鋁關稅加倍而來，然而回顧二○一七年底美國所公布「國家安全戰略」，直接點名四個國家威脅美國安全，即俄羅斯、中國、伊朗與朝鮮等四國，土耳其雖然沒有列名其中，但是今年四月在首都安卡拉舉辦與俄羅斯、伊朗的「三國高峰會」，以及七月與中國的「一帶一路投資及金融合作論壇」，無疑公開挑戰美國的全球戰略宣示，無怪乎土耳其里拉今年貶值已經超過四成以上，實有其經濟壓制的意味存在，與前面四國有著相同的命運。

金援國卡達的出現，無疑讓整個賽局有了新的發展，因為在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）所公布的二○一八年人均ＧＤＰ，卡達是全球排行第一，高達十二．八萬美元，是台灣的五．二萬美元兩倍多，去年六月與同屬遜尼派的沙烏地阿拉伯斷交，八月轉向與什葉派伊朗建交，使得中東政局的沙烏地阿拉伯—伊朗兩極對抗，開始產生質變，如今卡達金援土耳其，意味俄羅斯、中國、伊朗、土耳其、卡達等五角關係的成形，而卡達所帶來的金融活水，將讓美國的經濟狙擊出現破口，戰略壓制是否繼續進行，卡達成為關鍵之所在。

面對此國際新秩序的出現，可別忘了，美國仍與土耳其同為北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）盟國，卡達也擁有美軍在中東地區最大的烏岱德空軍基地，未來中東政局如何發展，將是仰賴其原油供應的台灣，需要密切關注之處。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）