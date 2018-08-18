自由廣場》群眾暴力 老共法寶

◎ 史宇政

藝人宋芸樺因被搜出曾說過最喜歡的國家是台灣，而被迫道歉，宣稱「身為中國人我感到自豪」；如今85度Ｃ只因蔡總統路過喝杯咖啡，就被指稱支持台獨，而被迫發表支持九二共識聲明來自清。生活在安逸民主社會許久的臺灣人，總是搞不清楚，一個「崛起的大國」應有其格調，怎會到現在還是文革作風不斷？！

其實，中共的本質向來就是一個以群眾暴力裹脅民眾的政權，散文家王鼎鈞在他自傳體回憶錄第三部「關山奪路」中就有很深刻的描述。他說中共用「相互清算、捨人之不能捨」改造每一個人。因為生活在群體裡，任何人無法掩藏自己，任何人也無法躲避別人，大整肅來了，人人注定要出賣他的新知舊侶。最明顯的做法就是要人上台在黑板上寫下難以割捨的廿個人名字，再告訴你劃掉一個你認為最不重要的人，起先只好照辦，但隨後再被要求一個接一個劃掉，讓人流著眼淚開始劃掉父母、劃掉兒女、劃掉夫妻，最後你學會了劃掉自己，這時，你就是一個「新人」！

事實上，毛澤東本人就是一個最瞭解群眾暴力的魔王，中共過去發起政治運動，在大家還不知道怎麼進行的時候，老毛閒話一句：每個團體總有三至五％的壞份子嘛。於是每個單位最後總會擠出三至五％的「壞份子」來交差，以確保自己的安全。

因此，台灣人自己要覺醒，對於中共這個極權，根本不應該有所期望。尤其面對困難，大家更該團結一致，絕對不能出現沒有自己主見，只有屈膝與附和的言論，今年選舉，就讓我們一起睜大眼睛看看哪個政黨沒有穿褲子吧！

（作者為資深廣告從業人員）