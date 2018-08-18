自由廣場》居住證就是台胞身分證

◎ 林四連

中國已經要給台灣人辦身分證了，等於單方面宣布統一，台灣政府竟然毫無動作，是在等著被統一嗎？和台灣「統一證號」制度不同（所有在台以非觀光事由停居留的外籍人士皆有十位數的統一證號），中華人民共和國以前從未給外國籍人士提供十八碼身分證號碼，現只對港澳台人提供，政治意味濃厚。

按照中國官方說法，居住證就是台灣同胞的「身分證」，實際已經享受所有中國居民的待遇（除了參軍，但在中國，參軍本來也不是必須義務），與傳統「設籍」只有形式上的不同。

中共惠台戰步步進逼，台灣必須在適當時機給出反擊，特別是在這件事上，考慮到兩岸關係特殊性，定義「大陸人民」的方式可以發生改變，可啟動修法，明確在大陸設籍形式（包含申領「中國台灣居民」的屈辱居住證）。國台辦今天說居住證不是設籍、不應喪失台灣身分，台灣政府難道都要聽國台辦的嗎？唱個反調，也向中共、全世界宣示台灣的主權、決策權（也是和港澳不同的地方，香港特首林鄭小姐已經在歡迎這項政策了）。但民進黨政府很可能因擔心得罪在中國居住的選民，而畏首畏尾。其實，在中國居住的台灣民眾本就不一定會投民進黨，也不一定回台投票，這些選票從來就沒有得到過，何來流失呢？而且相信會得到住在台灣的民眾力挺。

何況，台灣這樣的決定並不會損害在陸台灣民眾權利，這些便利服務本來就沒有，是中共突然要增加的，何來損害呢？

我也不相信，中國這招失敗就不會找其他辦法，去解決台灣居民在中國生活的不便。

台灣現行《兩岸人民關係條例》是於一九九二年推出，距今已廿六年，面對新形勢要有新對策。因為「居住證」是非強制性證件，只要宣布修法規定居住證等同設籍，不想放棄台灣籍的台灣民眾照常在大陸就業就學，不受影響，為了一時便利選擇申請居住證的，也就沒了投票權和健保。

每天喊著不搞對抗的蔡總統醒醒吧，不對抗已經不行了！對抗雖然會被罵在民生問題上搞意識形態，但是不對抗的話，大陸的糖衣砲彈，就一槍槍實打實地打過來了！

下手短痛，不下手長痛，請台灣政府趕緊下手。沒有人應該兩邊「好處」都佔盡，相信台灣會留下對的人，送走愛「祖國」的人。

（作者為香港媒體人）