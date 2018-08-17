社論》以「有感經濟」穩住台灣陣腳

美中貿易戰方興未艾，川普重擊中國要害，而且頻頻出招。中國的鷹派，則收斂叫囂轉為低調。不少國際媒體與專家都指出，這場貿易戰的時間將拉長，而中國的領導核心習近平已受到內部質疑。另一方面，美國與土耳其關係生變，里拉暴跌引發金融危機，是否擴大為全球危機，令人關注。至於實際情況可能比土耳其更糟的中國，人民幣貶值、資金外流是否控制得宜，也儼然成為習近平的燙手山芋。

中國內部出現維穩需要，以往，日本總是成為中國的宣洩口，如今換成本土政權執政下的台灣，八十五度Ｃ事件就有這樣的文革批鬥氣味。再加上，近來中國接連整肅國內企業界、演藝圈，以中國標準干涉國際民營企業，「台獨企業」、「台獨藝人」的獵殺此起彼落。凡此，幾乎可以拼湊出習近平時代中國「新文革」的全景。蔡英文總統過境洛杉磯，前往八十五度Ｃ門市喝咖啡；中國「環球網」、網民吆喝抵制「台獨企業」；中國八十五度Ｃ聲明，支持「九二共識」；福建省的一家八十五度Ｃ門市，遭市場監督管理局人員以「食品材料隨意擺地上」為由要求整改；大型外賣平台將八十五度Ｃ下架；緊接著，國台辦再度重申：絕對不允許任何企業一方面在大陸賺錢，一方面支持台獨勢力和活動。其實，這只是「新文革」整肅美國企業的另一個案例罷了。

美國八十五度Ｃ接待蔡總統，在自由世界稀鬆平常。而蔡總統過境美國，禮遇規格提高，中國大聲抗議，美國僅強調「我們的一中政策」。為了出氣，便找中國八十五度Ｃ開刀，這是中國做得到的奧步，讓蔡總統出訪、過境美國因而失焦。中國八十五度Ｃ，人在屋簷下，不得不低頭，這是對台資企業的殺雞儆猴，連一杯咖啡都不可以賣給蔡英文，遑論其他。中國拿台灣的選民沒辦法，卻可以透過整肅台資企業凸顯蔡英文的無能為力，甚至無能。項莊舞劍，真正的意圖當然不僅是出訪、過境美國，而是拒絕「同屬一中」；所以，以這種奧步向台灣選民示範，蔡英文無力維持兩岸和平，無法讓台資企業好好經營賺錢，而台灣的失業、低薪問題，也應該歸咎於「破壞」兩岸關係的本土政權。

但是，明眼人都看得出問題的本質。前美國在台協會主席卜睿哲便批評，這是中國對台灣最惡劣的霸凌。誠然如此，不過也應該注意到，中國的霸凌戲碼，到底用意何在？首先，台美關係升級，中美關係惡化，兩岸關係僵局，台灣注定會成為中國內部維穩的首選工具。企業對於機會與風險，必須重新慎重評估。儘管如此，還是無法掩飾，美中貿易戰，中國屈居下風，其可能危及經濟、社會穩定，習近平面臨極大挑戰。其次，台美關係升級，印太戰略成形，本土政權執政，主流民意偏獨，中國併吞台灣堪稱難上加難。在這種情況下，北京最廉價的攻略，不是美國必然干預的動武，而是協助親中政權上台，以民主顛覆民主。為此，襲擾小英政府，鼓譟民間怨氣，讓親中政權因為本土政權的失敗而班師回朝，這種對台攻略本錢小且利潤大。

從「惠台」政策可以看出，習近平的對台戰場，已經鎖定經濟。形塑小英政府是經濟絆腳石的刻板印象，有利於誤導選民期待能夠改善兩岸關係從而改善台灣經濟的親中政權，八十五度Ｃ事件不難看出這種手式。此所以，當前，改革固然是民之所欲、為所當為，小英政府更應警覺到，經濟才是主戰場、決戰點。民心之所向，問題在經濟。蔡總統近來多次強調：台灣經濟愈來愈好，好工作愈來愈多，不要再唱衰台灣。的確，依據股市表現、經濟數據等，台灣的經濟正在穩定成長。不過，這樣的「數據經濟」，仍有別於觸及多數人的「有感經濟」，也是不爭的事實，必須讓成長滲透到國人的日常生活，堅定各階層對民主活力的信心，才能有效反擊唱衰台灣、以經濟扳倒台灣等言行，穩住台灣的陣腳。