自由廣場》逃逸外勞逍遙台灣？

◎ 官文傑

呼籲政府正視逃逸外勞十多年後，本月九日監察院李月德、陳慶財、章仁香、楊美鈴等四位委員，在經過調查後以內政部移民署查緝非法逃逸外勞不力，在委員會通過提案予以糾正！

這十多年來，外勞總數從三十多萬人逐年增加至今將近七十萬人，逃逸外勞人數也從一萬多人暴增至五萬多人；監委在調查報告中明確指出，逃逸外勞激增，且有幫派化、組織化趨勢，已逐漸形成國內社會治安的隱憂！

這份報告明顯告訴我們，逃逸的非法外勞逐年增加，已讓我國付出極其嚴重的社會成本；也明顯打臉民進黨立委吳玉琴、林淑芬，因為這兩位委員在二○一六年提案修正就服法時，信誓旦旦向我們保證修法通過後，雇主將無空窗期，也不會再有逃逸外勞，事實是事過二年，雇主空窗期還在，逃逸外勞依然逐年遞增！

不過，讓我們感到遺憾的是，整份報告都是老調重彈了無新意，糾正移民署似乎只是找到代罪羔羊，並沒將該負主要責任的勞動部列入，似乎有違比例原則！而且全部內容大部分來自勞動部官員或所謂的專家學者的說詞，並沒有我們這些真正外勞事務專業人員的意見，對如何杜絕逃逸外勞的產生？如何修法因應？卻是毫無建樹，這是美中不足之處！

看看新加坡和香港，引進外勞歷史超過我們二十年，卻沒有逃逸外勞四處橫行的問題，主要的癥結在於立法時即有嚴格規範，不論是非法的逃逸外勞或是使用非法外勞的雇主，一經查獲即予重懲！甚至對非法仲介的人蛇集團、窩藏非法外勞的屋主，以及掩護外勞的人權蟑螂也絕不寬貸！如此才能杜絕非法逃逸外勞持續危害台灣社會的隱憂！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）