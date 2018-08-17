自由廣場》終止健保黑箱審查

◎ 黃泓碩

筆者是在台東執業的家庭醫學科醫師，如同其他健保體系下的醫師，在忙碌的急慢性醫療工作之際，得疲於應付健保署不合理核刪（不給付已經做的檢查、檢驗和治療），這回更是破天荒地得申復四十個遭核刪的案件，無論病情多嚴重，住院的病房費和護理費齊頭式地被狂刪。請與我一同來了解台灣醫師面臨的困境之一：健保匿名審查之惡。

六十九歲男性，病史有四高、糖尿病足雙膝下截肢、慢性腎病變、缺血性心臟病和攝護腺肥大。長者主訴腹脹不適和腹瀉多次而來急診。問診過後，了解到長者至少有一年多的時間，苦於解便不順、反胃、嘔吐和食慾不振，雖主訴腹瀉，評估是嚴重便秘引起的滲便，也就是出力或變換姿勢時出現少量水便、稀便或糊便，且解不出尿，伴隨顯著消瘦。

在急診時，身體檢查發現有心雜音、呼吸帶痰聲、腹部鼓脹氣多且多處壓痛，尤其下腹部疼痛最顯著，無顯著腹膜炎徵兆。初步抽血檢查顯示有貧血、腎功能不全和高尿酸血症，X光顯示有心臟肥大和糞便堆積，心電圖顯示有心肌缺氧變化。因不明原因腹脹、解便不順和解不乾淨，顯著體重減輕和貧血，高度懷疑消化道出血，腹腔內腫瘤必須排除，我將長者收治住院檢查和治療。

因為代表上下消化道出血的糞便檢查皆為陽性，長者接受胃鏡和大腸鏡檢查，胃鏡檢查顯示有胃疝氣和糜爛性胃炎，大腸鏡檢查發現結腸潰瘍出血、直腸潰瘍和直腸息肉，病理切片顯示為分化良好的直腸腺癌，而腹部超音波顯示有腎臟皮質變薄和右側多發性腎結石併雙側水腎。

除逐步安排檢查外，團隊傾力探查體重減輕的可能原因，並積極協助長者症狀緩解，希望可以減少長者腹脹不適、反胃嘔吐，並改善長者的食慾，會診院內優秀的泌尿科醫師評估處理尿液滯留，會診內科主任評估心臟功能，充分的營養和貧血原因分析，並會診營養師提供量身打造的飲食衛教。

對於所做的各項檢查和檢驗，我和專科護理師詳細解釋說明各自代表的意義，不論是陰性或陽性的結果，對於醫療團隊對患者的診斷，和患者本身及家屬對於病況的了解，不可或缺，也許每位醫師對於各項檢查和檢驗的「必要性」和「迫切性」認知不盡相同，但是健保署聘請的審查醫師將此次住院極為核心的胃鏡、大腸鏡、鏡檢病理切片、腹部超音波、營養評估、貧血原因分析等檢查和檢驗核刪，且不給付基本的心電圖追蹤、心臟酵素檢查、攝護腺指數和心臟專科醫師安排的心臟功能檢查。

身為家醫科醫師，筆者秉持著全人照護這最基本的初衷，儘量用更多的時間和心力，盡全力幫助病人發現問題並解決或緩解問題，詳細問診評估和身體檢查，才得以做出正確診斷，與長者和家屬討論並給予建議，但仍難免慚愧於來去匆匆，無法每次都靜下來好好地陪伴長者，傾聽和支持。

對於審查醫師僅僅十三個字「住院日數不適當」和「非必要的檢查」，就砍掉長者兩次住院共近五萬元的醫療費用，深感憤慨，這不但是對於醫師的羞辱，更抹滅了醫護團隊和患者及家屬合作的這段過程，對於患者權益更是莫大的傷害。

我支持醫師具名審查以示負責，以杜絕黑箱的匿名審查之弊。

（作者為家庭醫學科主治醫師）