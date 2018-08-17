自由廣場》信介仙 真性情

◎ 張建隆

信介仙的性格，平凡中見真性情，尤其越近老年越像鄰家的歐吉桑。談笑風生中坦然呈現自我，甚至自曝其短，絲毫不加修飾，信介仙常喜誇稱自己的家產有多少，足令訪客難以接話。然而在那種近乎不設防的處世態度中，似乎可以感受到劉邦「豁如大度」的胸襟。實則，信介仙年輕時也是「不事家人生產作業」。

信介仙於行政專校（中興大學前身）畢業後，幾度經營事業，但都一事無成，被父親責罵「不是做生意的料子」；信介仙並不以為意，反而每天中午到當年設在南海路的省參議會旁聽，因而結識了多位民主先進，如郭國基、李萬居和郭雨新等人，並領受了前輩的精神和風範。尤其是民主鬥士郭國基，日後成了信介仙亦師亦友的莫逆之交，兩人深夜促膝長談的無非是如何追求民主、爭取台灣人民的福祉。果然信介仙日後的表現也不負國基仙的厚望，一九六一、一九六四連任兩任台北市議員後，一九六九年和郭國基一同選上立法委員時，郭國基高興地抱住黃信介說：「啊，我沒有看錯人，只有你才有辦法接我的棒子。」

信介仙一生熱中於民主政治，除了承繼台灣民主先輩的香火，其實也得自於「家學淵源」。信介仙的親舅舅就是日治時代社會運動健將「新文化協會」的領導人連溫卿先生。信介仙小時候曾聽過舅舅和媽媽用「世界語」（Esperanto）交談。後來信介仙因高雄事件被捕向母親告別時，黃連好女士就跟他說：「這是很平常的事，你舅舅也被日本政府關過。」信介仙晚年還特別懷念起童年時母親一邊縫衣服一邊講《伊索寓言》故事給他聽的情景。歷史學家將來要如何描寫這些偉大的台灣母親？

歷史竟是如此的曲折，二十世紀初期「大正民主時代」帶給台灣世界新思潮的洗禮，是先透過知識青年的振臂疾呼，然後藉由時代婦女以母親慈愛的雙手扶育了民主幼苗。相信黃連好女士在天之靈，一定是以讚許有加的慈母眼神，張開雙臂迎接著信介仙。

（作者為前「美麗島口述歷史工作室」研究員）