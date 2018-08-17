自由廣場》負面選舉 視覺暴力

◎ 廖本瑜

一輛輛滿是攻擊市長林佳龍言詞的公車，原本將要穿梭在台中市大街小巷。現在當了媽媽，我不得不想，這是我們想讓下一代看見的嗎？這兩天看見盧秀燕和羅智強發布公車廣告的新聞，不斷地在想，這難道不是種視覺暴力嗎？我們為何要被強迫接受選舉的負能量？

我其實對內容沒有興趣，也無心質疑廣告的真實性。我們要判斷投票給誰，根本不會看這個公車廣告寫了什麼，但惡意是藏不住的，無論怎麼樣地包裝中立，我們當然能看出來，這是為了選舉做的攻擊。我希望無論你是什麼顏色，都不要小看人民的智慧和判斷力。這只會造成反感，甚至焦慮。

這個焦慮不是因為對誰失去信任，而是發自內心的不舒服。我也想說，公車是大眾運輸工具，台中還有公車十公里免費，公車就是一種公共財。請設想，每一個不願意捲入惡鬥的人，他與他的孩子，再怎麼不甘願，都得被迫看這面廣告，再踏上這輛充滿惡意的公車，被載著到處跑。

在我這一代，從小看藍綠在電視上打架，早就厭倦惡鬥，那怎麼會希望下一代在這種環境長大？

我想和盧秀燕委員說，負面文宣或許有效，但當你一同坐上這輛公車，甚至宣傳這份充滿惡意的廣告時，我只有滿滿失望。同樣為人母，我覺得你做了最壞的示範，沒有覺得該遏止、譴責的態度，甚至大方承認了「這是我的傑作」。

我記得，二○一四年也有畫上林佳龍黑影的公車廣告，遊走在台中的街上。當相同事情再一次發生，我只能提醒，千萬不要忘記，當年的行為是怎麼被社會唾棄的？兩年前政黨輪替是大家誤會國民黨所造成的嗎？如果你們認為自己的做法沒有錯，那代表你們還留在舊的時代，用惡意在選舉，而這絕對無法獲得我的認同。

（作者為教師）