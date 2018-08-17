自由廣場》柔性政黨 剛性政黨 彈性政黨

◎ 陳茂雄

近來民進黨出現一個奇怪的現象，在特定選區已提名候選人，卻有黨員支持自己政黨的對手，它代表該黨員不認同自己的政黨，因而有人主張請當事人主動退黨，否則就開除黨籍。但也有人認為不要拿石頭砸自己的腳，開除了違紀的黨員，會使民進黨越來越弱，何須斤斤計較？

政黨可分為柔性政黨及剛性政黨，後者如台灣的民進黨及中國國民黨，有固定的黨員，且有明確的章程規定黨員的權利義務，黨員若違反章程的規定，當然要負特定的責任。柔性政黨如美國的政黨，沒有固定的黨員，當然談不上黨員的權利義務。

民進黨屬剛性政黨，若自己政黨沒有提名候選人，是否可以支持其他政黨候選人還有討論的空間，若自己政黨推出候選人，依民進黨的屬性，黨員當然不能支持對手。只是民進黨本身的黨性已經錯亂，候選人的產生已經偏向柔性政黨，黨員沒有享受到權利，憑什麼要黨員盡義務？

美國的總統候選人初選時，美國公民可以自由選擇一個政黨參加初選活動，且只能參加一個政黨的初選，等同扮演該政黨的臨時黨員，但不是正式黨員，沒有任何權利義務，即使初選時選定某特定候選人，大選時也沒有義務支持該候選人，這就是柔性政黨的特色。

剛性政黨的黨員有參與推舉候選人的權利，但要盡「支持」的義務，只是民進黨的初選制度已推翻剛性政黨的特性，目前採全民調，由全民自己決定要不要接受民調採訪，也就是介入民進黨的初選，其特性已變成柔性政黨，黨員已不能介入候選人的推舉。

民進黨目前的全民調初選制度，已經出現有人培植非民進黨勢力，甚至於反民進黨的勢力，以便在初選時能勝出，更荒謬的是有人的言論明顯在討好藍營，甚至於統派，以便在初選時，能獲得對方的支持。全民調初選的結果，有些候選人屬藍營或統派運作出來的人選，憑甚麼要民進黨的黨員支持這些候選人？

剛性政黨當然由黨員推舉候選人，當初加入民調是要降低人頭黨員的弊端，但黨員還是充分介入初選，合乎剛性政黨的精神。目前的全民調初選已完全失去剛性政黨的特性，沒有理由要黨員盡義務。（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）