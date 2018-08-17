自由廣場》85度C與美國內政

◎ 林修正

蔡英文總統訪美，為了替來自台灣的企業打氣，跑到85度C買個咖啡，講幾句鼓勵的話，就引發中國施壓，讓85度C發表支持九二共識的聲明，國台辦也發表聲明：「不允許企業一面在陸賺錢一面支持台獨」。中國多家平台將85度C下架，許多台灣人對此憤恨不平，要抵制85度C。85度C現在可以說豬八戒照鏡子，裡外不是人。

其實這件事情，不只是台灣與中國的事情，更重要是美國的內政問題。85度C雖是台商經營的企業，但它在美國須註冊才能經營，因此它是美國商務部註冊有案的法人團體。它在經營上的權利義務，受到美國法律保護。現在中國對美國企業發生在美國的商業行為，進行政治壓迫，就是干預美國企業的合法經商的權利。照理美國商務部應該要出面抗議，捍衛美國企業的經商自由。在美國國內經商是內政問題，因此美國國務院（也就是美國的外交部）也應為此提出強烈抗議。

中國為打壓台灣而動用權力去干預國際航空公司，要將台灣標名為中國台灣，當時美國政府也為此提出抗議。但那畢竟是國際事務，美國政府可以當作小事不管。然而現在卻是發生在美國國境內，等於侵門踏戶到美國，嚴重挑戰美國主權與法律。如果連世界最強的美國也容忍，中國一定得寸進尺，最後連美國自己國民所經營的企業自由，都會受到中國干涉。

川普會為公平交易而對中國打貿易戰，這是交易公平與否，不涉及主權。但現在是國際上公然打臉美國政府。川普總統，你領導的政府可以這樣被打臉而唾面自乾嗎？

（作者為中州科技大學副教授）