◎ 蘇正隆

自由及未來是「不容妥協」,不是「不能被妥協」。

自由時報報導蔡英文總統展開「同慶之旅」,在過境美國洛杉磯時,十三日前往雷根總統圖書館參訪,並發表公開談話。總統並引雷根的名言指出:「任何事情都可以談,除了我們的自由及未來,是不能被妥協的。」總統也藉此隱喻兩岸互動的底線。

「不能被妥協(cannot be compromised)」是很彆扭的中文,而且似乎顯得很無奈,無法操之在我。

雷根的名言是:"Anything can be negotiated except that our freedom and our future cannot be compromised."中文意思是:「任何事情都可以商量,但我們的自由及未來是不容妥協的。」

希望總統的文書幕僚,在翻譯上要多下一點功夫。

(作者為台灣翻譯學學會前理事長,國教院雙語翻譯審查委員,任教師大翻譯研究所)