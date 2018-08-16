自由廣場》備役軍官評柯文哲

◎ 曾德榮

柯文哲於二○一四年以素人投入台北市長選戰，還莫名地高票當選，勝選後，柯文哲以其特有論點「你們選我，不就是接納我的毛病與希望改變嗎」，「我會的也只有醫師對症下藥、一針見效、藥到病除的慣用手法，至於其他的，非關考量事項，別人看法如何，不予置評」，有了像添加防腐劑的標籤與選票支持，柯文哲放心、率性地投入市政工作，至於三年來的市政成效如何，選民自有公論。

醫生可由病患的症狀，經由專機器篩檢，找出病因後再對症下藥，一般，只要方向正確，除了重症或絕症外，短期內大致能產生療效。柯醫生上任後，雖說是嘗試以醫生角度與醫療工作投入的時數與壓力來督促自己，可惜，柯醫生面對的是陌生的工作領域與積病已久的大環境，市政績效與預期有明顯落差。原因在於他的言行、待人處事、工作方式，少了領導者的見識、技巧與氣度，自以為是的作風，理性者雖不以為然，支持者卻不以為意，或許符合超越藍綠與年輕世代的期待，致市政成敗無人在意，更對他無厘頭的演出無可奈何。

年底選戰，柯市長再度上場，在素人當權潮流下，雖是後勢看好，只是，川普靠的是長年浸染的金錢帝國，金正恩靠的是世代交替的權勢帝國，國民黨靠的是黨產與黨國，蔡英文靠的是鐵打的各草莽山頭，柯文哲靠的是什麼？高ＥＱ？高醫術？市政團隊高效力？還是高知名度？

三年餘的能耐，底線盡出，市政評價亦塵埃落定，綠營失望放生，藍營得意搶進，白色不離不棄。但網路的表象，起落的民調，難以捉摸的民心，這場選戰各方都沒把握。柯文哲的民調，經由世大運「選手的努力」而成功逆轉，最近，又經由年輕人的呼擁，展現出迅即有效的募款與網路動員力，已經無人敢輕視柯文哲。

依台灣目前的政治亂象，百姓沒有太多的選擇，未來無論藍綠或白色覺醒誰勝出，其實結局一樣！選民何不放棄執著，隨興一點，反正有本事爭勝就是能人，說不定有珍惜政治生命的政客出線，願意為地方盡心力、謀福祉呢！

（作者為陸軍備役軍官，中國國民黨黨員）