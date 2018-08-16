自由廣場》《金恒煒專欄》姚文智有沒有救？

「最大的敵人是自己」，這是在選戰中常聽到的候選人自誇的話，言下很有金庸武俠小說中「獨孤求敗」的況味。但是，這句話放在民進黨市長候選人姚文智身上卻別有意義。在這一局嚴酷的選戰中，姚文智沒有把自己打造成足以勝出的品牌；纏鬥到現在，姚文智的敵手不是柯文哲、不是丁守中，是他自己。

姚文智民調這麼低，正因為選民不認定他是有力量勝選的候選人。離投票日還遠，綠色選民似乎已提早進行棄保；不然，姚的民調為什麼跨不出二位數？在低檔徘徊的姚文智，連批判同黨親柯議員高嘉瑜等都蒼白無力，何況批丁、批柯？難怪還有黨內同志要他退選。

退選也不失為一策。姚文智既已信誓旦旦說選到第三就永遠退出政壇，之後又更進一步表示選輸就辭立委。照現在形勢發展下去，姚文智輸到脫褲也不是不可能。姚一旦宣布退選，立委可以繼續做，不失為「退一步保百年身」的思考；但燙手山芋馬上回到民進黨手中，民進黨只有派出頭號戰將如閣揆賴清德出戰，否則外溢效果會席捲全國年底選戰。

看來民進黨並不打算選前易將，據報導總統府派出姚人多、黃承國等所謂「總統級」人馬，再加上選戰老將林德訓、郭文彬等陸續加入姚團隊；姚文智能不能起死回生？姚人多說：「我不能幫你打贏選戰，但至少不要被嘲笑死！」(https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=46148)可見姚人多最多承諾「不被笑到死」而已，也可見民進黨未戰先敗的存念到當下還是一樣。

對民進黨而言，台北市長一役不只關乎首都而已；柯文哲如果大贏，二○二○年一定挑戰總統大位，柯Ｐ馬前卒捏造李前總統罵小英、挺柯Ｐ選總統，透露的訊息還不夠清楚嗎？老實說，無論大贏、小贏，柯文哲要挑戰大位幾乎是常識性判斷。如果民進黨只怕被笑而不能嚴肅看待台北市長之役，不知非殲滅柯Ｐ於首都之役從而砍斷中共在台灣搞的橋頭堡不可；最後不只小輸而是將來大敗。

那麼要問的是姚文智有沒有救？與其問姚有沒有救，不如問柯Ｐ是不是一定贏或大贏？從民調看，柯Ｐ不只吸納綠營的票，也吸納藍營的票；從蔡正元斷言丁守中輸定了可見。所以重點在民進黨能不能力挽狂瀾於既倒。

說得簡單一點，姚文智是贏是輸，完全看綠營選票能否回流甚至極大化。民進黨在台北市過去顯示的基本盤是三成五近三成六，只要力守，柯Ｐ要大贏很難，姚文智輸到被笑死也很難。

那麼姚文智的利基何在？端看執政黨會不會釋出讓人眼睛一亮的人才充列姚市府內閣以及釋出資源保證姚文智競選政見的落實。姚文智能贏柯Ｐ的兩利器，在政黨奧援以及執政資源的到位。執政固有包袱，但另一面是執政優勢；黨政有智慧、有策略、有步驟地盡快打造姚文智品牌，是逆轉勝的第一步。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）