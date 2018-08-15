社論》「獨立的台灣」這個公約數

「中華台北」，國人自不滿意，但解套的共識行動，關鍵仍在如何從鞏固「獨立的台灣」走向正常國家、走向國際。圖為中醫盟、中社等多個本土社團在台中火車站設攤辦東奧正名公投連署。（資料照，記者蔡淑媛攝）

正當蔡英文總統出訪過境美國之際，川普總統正式簽署「二○一九財年國防授權法」，該法案包含強化美台的防衛及安全合作、改善對台軍售的可預測性、推動與台灣進行實戰訓練及軍事演習的機會、派遣一艘美國醫療船訪問台灣做為年度「太平洋夥伴」任務的一部分等。中國表達不滿，自是不在話下。川普的動作，也讓藍營、紅營在美國的抗議活動相形遜色。

而面對台美關係升級，國內「一邊一國」的聲調也隨之拉高。陳水扁主張：「台灣獨立才是台灣人的活路」。李登輝對柯文哲耳提面命：「特殊的國與國關係」。「喜樂島聯盟」推動「獨立公投，正名入聯」，東奧正名公投連署則在衝刺階段。而賴清德表示：以中華台北名稱與會，雖然很多人不滿意，但是政府要保護選手參賽權。理想與現實的拉拔，凸顯台灣的特殊處境。但這些內部爭議，似乎把「台灣的主張」的差異過度放大，忽略了更值得重視的共識部分。

長久以來，有人對「台灣獨立」（Taiwan Independence）存有反感，陷入意識形態的泥淖，那些人反對「台灣獨立」四個字形成的象徵符號，反而模糊了自己的實質思維，尤其是行動，其實推論至極也指向「台灣獨立」。在政治上，作為「台灣獨立」對立面的「同屬一中」，生活在台灣的絕大多數人都難以接受。那些積極參與促統活動的台灣人士，也都很理性地選擇定居在民主台灣而不是專制中國，就是一個大家有目共睹的心口不一。總之，兩個極端，還在台灣辯證發展。

廣義來說，台灣的二三五○萬人，幾乎都可以說是獨派，只是獨法不同。其所形成的光譜，從「中華民國獨立」到「台灣獨立」，我們若拿顯微鏡來看可能覺得南轅北轍，但是從北京的望遠鏡來看，這些台灣內部自我感覺的區別並無本質性的差異。可以說，只要不是以積極的行動推動台灣併入中國，一如香港主權完全移轉中國，都可以說是廣義的獨派。北京拉攏某些「騙吃騙喝」的人，表面上的求同存異，實際上只是統戰，拉攏次要敵人打擊主要敵人，一旦消滅了主要敵人，次要敵人也難逃劫數。

「台灣獨立」成為一個專有名詞，容易引起無謂的內部爭議，為了避免內耗，不妨從另一個角度來思考，那就是「獨立的台灣」（independent Taiwan）。「獨立的台灣」，是一種眾所皆知的現狀，形容「台灣」（台澎金馬）並不隸屬於另一個國家，二三五○萬人是自我統治的主權所有者。其實，所謂的「一中各表」，也承認「台灣」（台澎金馬、中華民國）獨立於中華人民共和國之外。這個現狀，在台灣內部無庸置疑，問題出在如何描述現狀，以及與圖謀台灣主權的中國要採取什麼關係。例如，國民黨的描述是「一中各表」、「中華民國是一個主權國家」；民進黨的描述是「台灣是一個主權國家，名字叫做中華民國」。事實上，他們描述的主體，都是「台灣」（台澎金馬）與二三五○萬人。可以說，討論台灣的未來可能性，「獨立的台灣」是各種主張都接受或默認的起點。美國的「台灣關係法」，中國的「反分裂國家法」，亦不例外。

當前，地緣政治的變化，對台灣「維持獨立現狀」有利，朝野更應行穩致遠，鞏固現狀進圖正常國家。「中華台北」，國人自不滿意，但解套的共識行動，關鍵仍在如何從鞏固「獨立的台灣」走向正常國家、走向國際。為此，朝野當以追求內部共識為目標，展開建設性的溝通對話，共同勾勒「獨立的台灣」的前進路徑圖，以休戚與共的精神擘畫行動方案，讓台灣的總體能量專注於壯大「獨立的台灣」。果能如此，失焦已久的國家話語，應有機會導入正向的文法脈絡。因為內部拉扯而愈來愈緊的心結，是台灣人民必須鬆綁的歷史共業。在歷史性的時刻降臨之前，二三五○萬人必須創新行動，才能讓時間站在台灣這一邊。