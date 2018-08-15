自由廣場》翻開史料談「唐山過台灣」真面目

◎ 沈建德

中國國民黨「立院」黨團，張貼海報「荒謬！唐山不曾過台灣？」開記者會，痛批新課綱、蔡政府，為了台獨不要祖先。我們就來揭穿「唐山過台灣」的真面目。

一、康熙60年（1721）藍鼎元上書閩浙總督：「台民不馴特甚，皆內地作法犯科，逋逃萃止，豺心鼠性，隨處欲張」。

二、嘉慶12年（1807）謝金鑾「續修台灣縣志」：「惰游失業或負罪逃奔，名在士師之籍，謂海外可以藏奸，指此邦為利藪…，莫不躍身以東，飄風而至」。

三、道光13年（1833）北路理番同知陳盛韶「問俗錄」：「台灣有一種無田宅，無妻子、非士、非農、非工、非買、不負載於道路者，俗指稱為羅漢腳，嫖賭、摸竊、械鬥、樹旂，無所不為，其所以稱為羅漢腳者，謂其單身遊食於四方，隨處結黨，且衫裾不全，赤腳終生也」。

四、同治13年（1874）丁紹儀「東瀛識略」：「羅漢腳，驅之不勝其驅，無復知有逐水事矣」。

從以上記載可知唐山過台灣者是什麼樣的人？幾個有後代？再根據研究（見http://www.taiwannation.com.tw/topic015.htm及本人fb第687篇「番戶口歷史記錄，讓你心裏有數」），今之台灣人，十之八、九不是中國人。因為外來的中國政權長期教育霸凌，這次的課審會，為避免因外貌、原住民傳統姓名而被稱「番仔」，而增列「各個族群有不同的命名習慣」到小四至小六的課綱，誤導「非原住民」的台灣學童，以為自己是漢人、中國人。這不是「唐山課綱」嗎？該抗議的是台灣人！

（作者為留美企管博士，有機自耕農。https://www.facebook.com/TPGOF）