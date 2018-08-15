自由廣場》台灣寄給英國失智老人的明信片

◎ 陳志今

八月十一日那天，筆者打開英國廣播公司新聞網站，看到英國一則提起台灣的報導，令筆者微微一笑。(https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-derbyshire-45118383?ocid=socialflow_facebook&ns_source=facebook&ns_mchannel=social&ns_campaign=bbcnews)

在英國德比郡，一個專門看護失智症老人的療養院，為了提振老人們的心情，上網發動一項活動：懇求網友們寄送世界各地的明信片，讓老人們不只回味年輕時去過的地方，也讓他們不出國亦能夠環遊世界。

原以為這個活動只會有老人們的親友響應，沒想到一個月內院方卻收到超過一千封以上的信件，其中最遠來自紐西蘭，而台灣人的明信片也赫然在列。

院方向媒體表示：「這些小小的善意，從那些在四方旅遊的陌生人而來，對我們而言意義重大。真的！」

無獨有偶，筆者最近在公司裡，遇到一位多年來遊歷各國的印度籍主管。當筆者表明台灣人身分時，他興致高昂地細數他十多年前遊歷台灣，在迷路找不到旅館時，台灣人對他表現的善意及援助。「我去過的國家裡，就只有台灣對我如此！」他緬懷地說著。

我們台灣人的好，時時刻刻流露在各種場合，不分對象和國籍，即使我們彼此在某些立場上可能有所不同。那對中國人呢？

林肯曾在美國南北戰爭時說：「當我可以將敵人變為友人時，我不已擊敗我的敵人了嗎？」我們政府和民間應展現大愛的高度，在中國大陸面臨假疫苗危機的當下，主動協助。不只是贏得對岸人心，也可替我們台籍的疫苗大廠贏得新的市場，可謂雙贏之舉。

（作者為英國僑民，劍橋大學免疫學博士）