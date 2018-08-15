自由廣場》（林保華專欄）海外台僑的台灣夢

蔡英文總統出訪拉美過境洛杉磯，中共照例由地下黨組織抗議，人數由幾十到幾百不等，人數之少不配其「強國」身分。想來最近川普總統在言行上大反共諜，基於長期埋伏、以待時機的方針，第五縱隊主力沒有現身，出來的一群笨蛋恐怕很快列入ＦＢＩ名單內。

反之，一千兩百位台僑設宴熱情接待蔡總統，蔡總統與台僑有許多互動，對他們有許多期許；我相信台僑對蔡總統的期望更大，那就是帶領台灣向正常國家邁進，一圓他們眷戀故土的台灣夢。

我們在美國住了九年，與台僑有許多接觸，他們對台灣的無私奉獻深深感動我們，因此在二○○五年十二月三合一地方選舉民進黨大輸以後決定回台灣，看能否為台灣做點事情，避免台灣被赤化。那時最了解我們的朋友之一有後來出任ＧＴＩ（全球台灣研究中心）董事長賴義雄博士。他當時擔任國科會（科技部前身）國家實驗研究院董事長，引介我進入國科會由蔡武雄博士建立的一個大型而獨特的中國問題資料庫團隊。由於國民黨打壓，馬英九上台後我們被解散。

賴董於今年五月不幸中風逝世，最近舉行了追思會。他因為熱愛台灣而關心中國的情勢，因此在台灣期間我們常常聊到台灣與中國，即使他回美國後，也會用電郵互通資訊，每次他來台灣，都會見面長談；去年帶我們去宜蘭，方便在路上暢談，想不到那是最後一面。

談到台灣情勢，賴董一再要我不要捲進綠營內部的派系鬥爭，保持獨立身分。我也向他抱怨，台灣的綠營政治人物怎麼與你們台僑不太一樣，太多個人、家族、派系的算計。其實答案簡單，台僑為的是台灣全局，本地政治人物較易受私利與局部利益影響。

回想二○○八年的立委與總統選舉，期間刀刀見骨的內鬥使人感嘆。日前我在寫這段回憶錄時也進行反思與反省，因為最近綠營的內鬥似在重演當年戲碼。當時有政論節目專闢九點檔，痛擊「十一寇」，還殃及所謂的「中國琴」，甚至從國外請來名嘴。內鬥的結果是中間選民跑掉，立委佔不到四分之一席位，總統自然落選，導致馬英九的八年開門揖盜。還虧蔡英文挺身而出，難得八年後重新執政，遏止政經的沉淪。

這次綠營內鬥，有人甚至不顧中國惡性打壓台灣本土政權的事實，把主政的民進黨等同國、共兩黨，或者操弄民調。綠營一旦分裂導致九合一選舉慘敗，不是某些派系可以取代民進黨，而是因為國民黨掌握地方政權而讓綠營二○二○年大選的失敗，隨著共產黨的入侵而不得翻身！這不但是台灣人的噩夢，也是海外台僑的噩夢。我希望台灣朋友理性分清敵友，加強團結，才能逐步實現我們的台灣夢。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）