自由廣場》推倒阻擋台灣的高牆

◎ 王美琇

東奧正名公投連署進入最後衝刺，正檢驗著台灣人以「台灣」之名參與國際賽事的決心。

雖然反對人士振振有詞：「國際奧會在五月五日已經行文給中華奧會表達不支持更改中華台北這個名稱。」甚至痛斥東奧正名活動和蔡政府企圖剝奪選手參賽權益等。有那麼嚴重嗎？

請仔細檢驗這些冠冕堂皇的理由，因為，真相往往就藏在細節裡。

首先，國際奧會的確曾行文給中華奧會，不支持更改「中華台北」名稱，但反對人士隱而不提的是，國際奧會是根據「洛桑協議」認定台灣必須延用「中華台北」，但也同時指出「中華台北奧會完全支持這項作法，沒有要求任何改變。」

重點來了。到底國際奧會所根據的「洛桑協議」是什麼？如果這個協議已經嚴重違背台灣人的集體意志和有辱國格時，我們能否向國際奧會提出要求重新檢討或廢除洛桑協議？為什麼中華奧會從來沒有要求任何改變？

先談洛桑協議。這個協議誕生的背景，主要是中華民國和中華人民共和國兩邊政府都堅稱自己是「中國的唯一代表」，但是一九七一年中華民國被趕出聯合國，根據聯合國2758號決議，中華民國再也無法在世界上合法宣稱代表中國。為了解決台灣人參與國際賽事的權利，國際奧會和中華台北奧會遂於一九八一年在洛桑訂定了所謂的「洛桑協議」。協議中規定我國參與任何國際賽事的國家名稱為「中華台北」（Chinese Taipei），以及非國歌、非國旗等。

換句話說，兩個中國黨（中國國民黨和中國共產黨）為了所謂的「中國代表權」互不相讓，最後中國國民黨敗陣下來，但卻基於「中國」乃國民黨的神主牌不得更動，造成在洛桑協商時，國民黨政府堅持不選擇「台灣」，最終國際奧會與中華奧會雙方協議出一個不三不四的國名「中華台北」（Chinese Taipei），自此遺害至今。

一九八一年簽訂洛桑協議年至今已三十七年了，我國政府從來沒有向國際奧會正式提出要求檢討洛桑協議。中國國民黨和中華奧會嘴巴說「捍衛選手參與國際賽事的權益」，其實不敢說出的真相是，他們從來不願面對自己所造成的遺害，也不願去處理累積三十七年的腫瘤；說穿了，就是不敢突破現狀以及拋不掉「中國」的意識型態吧。

有人問：到底洛桑協議能否重啟談判或廢除？請問有何不能？問題是，我們政府和中華奧會從來沒有試過，也從來沒有向國際奧會正式提出申請，連一步都不敢踏出，只會用「更改國名將會傷害運動選手參賽的權益」來恐嚇台灣人民和運動員。

所以，正在推動的東奧正名公投連署只是踏出第一步，連署通過才能在年底舉辦公投。若公投通過，政府就必須回應台灣人民的集體意志，向國際奧會正式提出重啟協商或要求廢除洛桑協議，讓台灣人有機會重新選擇以「台灣」之名參與所有的國際賽事。

我相信，絕大多數的台灣人和運動員都希望以「台灣」的名義參與國際比賽，在國際舞台上熱情地為台灣而戰、為台灣而搖旗吶喊，這才是台灣人最引以為傲、最有感的國家光榮啊！

東奧正名公投跨出正確的第一步，往牆上敲出關鍵的一擊，一切將有所不同。再問一次：你連署了嗎？還差十萬份！趕快展開行動吧！一起推倒阻擋台灣的高牆！

（作者為專欄作家）