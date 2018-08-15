自由廣場》黑道賄選下流新手法

◎ 蘇天從

今年底將舉行九合一選舉，最高檢察署週一在警政署召開「一○七年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，並公布包括查賄須堅守程序正義在內等十項結論；行政院長賴清德也指示「嚴格執行查賄」，以達成公平、平安的兩大目標。但有一股選舉「歪風」，起自民國九十八年那次大選，不知院長和檢、警、調、廉等各單位大家有沒有察覺？

那就是過去的黑道除了跟白道一起賄選外，就是動不動就拿出看家本領，恐嚇他人不能參選、助選，更狠的是直接押人、綁人，但盜亦有道，他們自己也賄選，絕不會幹出檢舉他人賄選的行為。然而，前兩屆選舉在中南部有些地方，還真的讓大家開了眼界，黑道愈來愈「沉淪」，押人、綁人不敢犯，居然利用司法的嚴格證據主義，「人證」一定要有法庭的檢驗，以及白道不敢檢舉黑道的弱點，自己買票，還違反「行規」的「道義」，透過不肖的「治安人員」，推出自己的「細漢仔」當秘密證人，檢舉白道買票。結果是，只認證據的法界，對白道開出各類監察、搜索、拘提令狀，把白道候選人一個個抓下來，換黑道個個當選或遞補。

哀哉！黑道居然不爭氣至此，不要說跟漢朝司馬遷所稱的游俠列傳有天壤之別，連跟他們的前一輩所謂「縱貫線」的重然諾、言必行，更一代不如一代。但話說回來，他們的「細漢仔」敢走進檢察署檢舉，我看也沒有一個檢察官能不受理。

不知高檢署有沒有統計，這兩屆來被檢舉賄選與當選的黑白兩道間的此消彼長？週一的十項結論看起來都是信誓旦旦的金科玉律，會開完了都要下放警察去執行，但高層院檢是否想想辦法，或釋出那些權限，讓警察更有本事去查賄制暴，「不要讓台灣成為西西里島」！

（作者任職警界，桃園市民）