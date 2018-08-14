自由廣場》（北社論壇）談「台灣基本法」

◎ 蕭曉玲

自從「台灣基本法」的概念被提出來討論之後，有許多的意見。有人主張自己來寫基本法，也有人質疑基本法的地位，認為是分裂國家的產物，因而主張採取制憲手段。

常聽到有人說：「台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國」，事實上，目前這個名為中華民國的實體，無論其外觀多麼像一個國家，它都只是一個軍事占領下的架構，中華民國政府沒有擁有台澎地區主權，因此不是一個國家。占領的執行者無法移轉主權給任何一方，包括自己；戰爭之後的主權轉讓非得經由條約不可，好比《馬關條約》。眾所皆知，終戰後，攸關台澎主權的條約，唯有《舊金山和約》，當中也未提及台澎主權的最終處置。這就是台灣地位未定論的由來，它不是一個學說，而是一個事實。

制定一部屬於台灣人的全新憲法，聽起來可行，但勢必會與軍事占領當局（美國+ROC政府）產生衝突。除非片面廢除《舊金山和約》，組織革命軍，反抗外來殖民者、宣告獨立建國、頒布新憲法，接著獲得國際承認，方能成為一個正常國家。如同一戰後，凱末爾領導的土耳其，由於不滿協約國的條約，因此發動戰爭驅逐希臘人，最後逼迫協約國簽訂《洛桑條約》，確立土耳其的國家地位。光聽就明白，這是一條艱難的路。

回頭看看另一條基本法的道路。基本法是戰後過渡階段的最高法律，是原則上的根本大法。但，台灣的情況呢？我們目前所沿用的，是一部不屬於我們的憲法，該憲法早已被中國人民所唾棄，卻被挪來充當治理台灣的基本法。這是大笑話，卻在台灣被實行了七十幾年，中間居然還經過七次修憲！各位不要被「修憲」兩字給騙了，我們台灣人不是中華民國國民，我們沒有資格去修中華民國的憲法。

事實證明，修了七次的「偽」憲法之後，整個體制依然不可行。因此，我們主張，台灣人民需要一部符合民主自由、時代潮流以及保障人權的「台灣基本法」。依照戰爭法，這部基本法的制定，不是我們自己說了算，而是必須向身為主要占領國的美國要求授權並支持。這將是我們今後努力的目標—遊說美國國會參眾議員、政府官員。

請給我們名副其實的「台灣基本法」。

（作者為台灣北社理事，台灣教師聯盟理事長）