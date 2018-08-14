自由廣場》國民黨新生代評柯P兩岸一家親

◎ 季節

台北市長柯文哲對他的「兩岸一家親」之說一再提出新解釋，十二日宣稱兩岸一家親不涉及政治，是文化、經濟、民間及城市交流層面表達善意，但不可能把整個國家前途寄託在人家的善意上面，如經濟上就該做好準備。十三日又說墨綠是他原來出身，而兩岸一家親是做為市長為了台灣利益需要兩岸城市交流，所以不矛盾。身為台北市民，聽完之後不禁產生兩個疑問，所以柯文哲到底支不支持經濟上要兩岸一家親呢？而如果是支持的話，為何當初要挺太陽花？

講兩岸一家親不涉政治，而是經濟層面，聽起來好像主張經濟上兩岸要走更近更融合，可是又說經濟上要有準備，不能把前途寄託在別人的善意，所以到底他怎麼看兩岸間的經貿整合交流？他是主張兩岸經貿盡量多整合多交流？還是有限制且小幅度的呢？說了半天還是無法確認他的立場。

而且怪的是，如果柯文哲認為經濟上應該兩岸一家親，為何二○一四年他要支持太陽花？雖然當時他宣稱不反服貿是反黑箱，然而他挺太陽花真的只是反黑箱不反服貿嗎？立法院每年通過多少法案，有幾個是多數人民真正清楚了解的？為何其他一堆法案他就沒有出來痛罵黑箱並到場聲援示威民眾？

既然柯文哲自承出身墨綠，一般來講深綠民眾對於兩岸經貿過深的交流會多有疑慮，畢竟深綠主張台獨，大陸堅決反對，因此深綠和大陸是敵人關係，經貿高度依賴敵人，當然是件危險的事情，所以一個墨綠的人，又支持太陽花，顯然認為服貿不但茲事體大，而且帶來的負面影響遠大於正面，才會積極出來抗爭，不然有必要對一個可以帶來正面影響的法案如此義憤填膺嗎？

因此柯文哲不能只用反黑箱就交代了他對太陽花的力挺。身為市民有義務知道，到底他內心怎樣想，上台之後會怎樣做？如果他真的支持經濟上兩岸一家親、真的挺服貿，就不要繼續謊稱墨綠，誘騙偏綠民眾投給他，日後害民眾後悔。若他根本反對兩岸經貿進一步整合往來，同樣不該用話術先騙到選票再耍賴，否則名為「政治素人」，卻是典型政客。

（作者為國民黨黃復興黨部黨員，台大政治所碩士）