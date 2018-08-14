自由廣場》回應「那個挑釁的中國女孩教我的事」

◎ 林彥佑

讀完週一沈小姐投書「那個挑釁的中國女孩教我的事」，深有感觸。

我經常自助旅行，我所選擇的青年旅社，常有來自各個國家的背包客，日本、韓國、中國，甚至歐美都不乏其中；我曾遇到兩個極大的問題：

第一個是：「Where are you from?」我說，我來自「Taiwan」，許多歐美人士不知道Taiwan在哪，更甚者，他們覺得Taiwan就是Thailand，所以開始問我曼谷、清邁的事，還跟我說最近足球隊受困山洞的事…，我啼笑皆非。當然，他們仍是友善的，於是，我只能盡可能跟他們解釋：「I come from Taiwan, a beautiful and the best country...welcome to Taiwan.」並秀出地圖、風景讓他們知道。

這讓我意識到，我們每天接觸的都是台灣的人、事、物，理所當然地以為，每個人都知道台灣。可是一旦出國，放眼世界，台灣就是一個小國，小到很多外國人不知道。所以，我們要打開台灣的知名度。

第二個遇到的是，常會面對大陸人的詢問：「你是台灣的嗎？那就是中國呀！因為是我們的台灣省嘛！反正兩岸一家親，那你們想回祖國嗎？」以往，我會笑而不答，因為不想因政治問題而壞了遊興；然而，最近東亞青運的問題、中國強逼世界航空公司更名的問題，讓我覺得我必須勇敢說出我是台灣人，並試著向歐美的朋友解釋：「I come from Taiwan, not China. Taiwan and China are totally different.」

台灣和中國是不同的，幣別不同、法律不同、市容街坊氛圍不同，乃至連服裝、習慣、甚至語言用法都有所不同，我就是台灣人呀！我這麼相信著！然而，我也需要後盾，像中國人那樣，他們有很強烈的國族意識。然而，我們台灣社會卻還是陷在國家認同分歧之中，甚至連「我是台灣人」這句話都會被一些特定人士訕笑、甚至挑釁、攻擊。這樣子對嗎？

（作者為旅行背包客，高雄市民）