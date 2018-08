自由廣場》回應「那個挑釁的中國女孩教我的事」

◎ 林彥佑

讀完週一沈小姐投書「那個挑釁的中國女孩教我的事」,深有感觸。

我經常自助旅行,我所選擇的青年旅社,常有來自各個國家的背包客,日本、韓國、中國,甚至歐美都不乏其中;我曾遇到兩個極大的問題:

第一個是:「Where are you from?」我說,我來自「Taiwan」,許多歐美人士不知道Taiwan在哪,更甚者,他們覺得Taiwan就是Thailand,所以開始問我曼谷、清邁的事,還跟我說最近足球隊受困山洞的事…,我啼笑皆非。當然,他們仍是友善的,於是,我只能盡可能跟他們解釋:「I come from Taiwan, a beautiful and the best country...welcome to Taiwan.」並秀出地圖、風景讓他們知道。

這讓我意識到,我們每天接觸的都是台灣的人、事、物,理所當然地以為,每個人都知道台灣。可是一旦出國,放眼世界,台灣就是一個小國,小到很多外國人不知道。所以,我們要打開台灣的知名度。

第二個遇到的是,常會面對大陸人的詢問:「你是台灣的嗎?那就是中國呀!因為是我們的台灣省嘛!反正兩岸一家親,那你們想回祖國嗎?」以往,我會笑而不答,因為不想因政治問題而壞了遊興;然而,最近東亞青運的問題、中國強逼世界航空公司更名的問題,讓我覺得我必須勇敢說出我是台灣人,並試著向歐美的朋友解釋:「I come from Taiwan, not China. Taiwan and China are totally different.」

台灣和中國是不同的,幣別不同、法律不同、市容街坊氛圍不同,乃至連服裝、習慣、甚至語言用法都有所不同,我就是台灣人呀!我這麼相信著!然而,我也需要後盾,像中國人那樣,他們有很強烈的國族意識。然而,我們台灣社會卻還是陷在國家認同分歧之中,甚至連「我是台灣人」這句話都會被一些特定人士訕笑、甚至挑釁、攻擊。這樣子對嗎?

(作者為旅行背包客,高雄市民)