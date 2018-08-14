自由廣場》與何瑞恩辯證「大聲公外交」

◎ 陳永昌

貴報週日「星期專論」刊出《解讀政治風向：謹慎之例》一文，作者布魯金斯研究所研究員何瑞恩（Ryan Hass）指出：「現在不是台灣運用『大聲公外交』（megaphone diplomacy），催逼美國代替台灣做得更多的時候。台灣愈是吸引公眾關注其訴求，就愈不可能獲得其樂見的回應。」其中，「大聲公外交」一詞並不常見，是否適合用來形容蔡英文總統外交理念與作為，有必要進一步釐清。

英文版《朗文當代高級英語辭典》解釋，「大聲公外交」意指透過強而有力或具威嚇性聲明，逼迫對手國乖乖就範。就此項定義來看，美國總統川普毫無疑問深諳此道，像是處理北韓核武導彈、中國貿易戰或伊朗制裁等爭議，無不擺出一副「極限施壓」（maximum pressure）強硬態度，讓對方最後不得不妥協讓步。

蔡英文總統就職兩年多來一直致力於「維持現狀」，不卑不亢有效控制台海風險。即使面對接二連三斷交、國際航空公司被迫更改稱謂、東亞青運主辦權遭拔除，以及軍機航艦繞台等來自北京當局各種文攻武嚇動作，蔡總統始終低調沉穩務實因應，不輕易隨北京起舞自亂陣腳，以「維持現狀」做為兩岸政策主軸絲毫沒有任何動搖。

儘管不少人因此批評蔡英文總統太過軟弱消極，台灣與美日歐各國在經貿與安全領域實質關係有著大幅進展，卻是不爭事實。具體來說，有日本駐台機構更名為「日本台灣交流協會」，以及美國參眾議會通過「台灣旅行法」與「國防授權法」等。無所不用其極的打壓圍堵讓中國蒙上「現狀破壞者」惡名，「霸凌受害人」台灣則獲得前所未有國際同情與支持。

至於部分美國國會議員積極推動美台聯合軍演等友台提議，並非台灣刻意發動或促成，只是投射反映美國政壇不再對中國抱持幻想的主流共識，美中兩強對峙下國際政治天平自然而然向二千三百萬台灣人傾斜！

回想二○○二年八月，為反制中國挖走南太平洋邦交國諾魯，前總統陳水扁首度提出「台灣中國，一邊一國」主張，美中台三邊互動陷入高度緊張關係，讓陳水扁總統從此被小布希政府視為「麻煩製造者」，其間，銜命赴華府溝通說明的「麻煩善後者」，正是時任陸委會主委的蔡英文。台灣或許是川普總統「大聲公外交」受益者，但是蔡英文總統絕非「大聲公外交」發動者！

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）