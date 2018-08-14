自由廣場》金門公投 釐清民意

◎ 黃天麟

八月五日金廈通水，金門縣長陳福海在中外國際記者會上正式提出通水、通電、通橋的「新三通」主張，期待進一步與中國做經濟大統合。繼之，金門副縣長吳成典也直拋「金門雙子城」計畫，希望金廈完全統合，實現達成實質的「統一」。第一時間陸委會的回應是「此非地方自治事項」，地方無權做決定。

縣長、副縣長在中國對台做「歐威爾式霸凌」，並策動剝奪台中東亞青運主辦權之際，夸夸其言要推新三通、雙子城計畫，可見對中國之霸凌毫無同仇敵愾之心，一意追求與中國的統合，其心可議。

陸委會的回應「此非地方自治事項」看似合體，但卻過於軟弱。既然戲碼是金門縣長挑出來的，何不趁此機會要求或責成金門來一個公投，以釐清民意之所在。

公投的方式是選擇題，①你是否願意留在台灣（中華民國），②是否贊成與中國統一。公投二次，隔三個月舉行，如二次公投都留在台灣為多數，即照舊留在台灣，但須遵從台灣中央的法律與規範，不再提「越俎代庖」的雙子城、新三通等譁眾取寵之民粹主張。台灣無法面對「國中有國」，而那一國是聽從中華人民共和國的「小中華人民共和國」。

若二次公投「贊成與中國統一」者均為多數，台灣中央應依民意撤離金門，由金門人民與中國洽商統一事項。

若公投一次是「留在台灣」為多數，一次是「與中國統一」為多數，即三個月後再舉行「公投」做最後決定。

有人說「確保金門，守衛台海最前線角色」不可放棄，其實不然，當今科技飛彈的時代，如中國決定武力犯台，金門對防衛台灣之功效極微，反而因補給成為軍事上的累贅。或有人也會搬出憲法等問題，但請記住，在民主政治「民意是在憲法之上」，不然英國蘇格蘭何以有脫離英國之公投。

金門舉行公投是金門人民的至上權利，也可以展現台灣（中華民國）是真正的民主國家，亦可做為台灣民意舉行公投的示範範例。政府不是口口聲聲要官員要有創意嗎？公投已不算是什麼創意，但若對此仍如以往畏首畏尾，則創意施政也只是流於口號而已。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）