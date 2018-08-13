社論》「美國夢」與「中國夢」的衝突

美中貿易戰你來我往，至今兩波交火，兩國同樣加徵對手五百億美元商品二十五％關稅，美國揚言下一波報復金額高達二千億美元，中國則將反制六百億美元，雙方強硬態度絲毫未見鬆動。然而，貿易戰火無論何時停歇，以何種方式落幕，全球貿易秩序、規範已經受到衝擊而產生巨變，未來美國能否恢復往昔榮光，再度扮演帶動全球成長的火車頭？中國可否維持既有的經濟成長力道，抑或爆發金融風暴而反轉向下，甚至衍生政經大變動？均將徹底改變全球的地緣經濟、政治面貌。

川普競選時大肆批判中國，指責其為盜竊智財權，以不公平貿易手段造成製造業衰微，掠奪美國利益的元凶。尤有甚者，全球化快速發展激化了美國社會貧富差距的擴大，而中國正是搭著全球化平台搶走美國大量工作機會的主要國家，因此，現今川普強力反擊中國，引發遍地烽火的貿易戰，實有脈絡可循，完全符合美國的主流民意與多數民眾的切身利益。因而，儘管川普的諸多言行引發爭議，但貿易戰步步升高的同時，川普的民調支持度亦水漲船高，迭創個人高峰，箇中意涵耐人尋味。

川普以貿易戰手段逼迫宣稱捍衛自由貿易實際上卻施行保護主義的競爭對手露出原形，最終目的在使當前美中不公平貿易的失衡狀態，恢復為真正的自由貿易，如此的策略與手段具有的正當性殆無疑義。但是，其主動挑起貿易爭端，且以加徵關稅方式對付貿易對手，仍引起部分經濟學者的質疑與責難；其中，最具代表性者非諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲（Joseph E. Stiglitz）莫屬，他質疑美國巨額貿易逆差的問題不是中國造成的，亦即美國所需的進口產品若非從中國進口，仍必須由其他國家進口，對中貿易戰只是轉移貿易逆差對象，無法改善美國的貿易失衡；況且，貿易戰將使所有人都成為輸家。他強烈批判「經過愚蠢的貿易戰後，世人對國際法治的信心受損，國家造成的限制加重了。川普已經永久改變了世界，只不過是朝著更糟的方向。」

奉行自由貿易、市場機制的經濟學家無法認同川普的貿易戰，尤其對中國咄咄逼人，寸土不讓的焦土政策，顯然觸動彼輩的憂心，疑慮將導致經濟衰退，危害全球的成長。此種憂慮並非完全沒有根據，卻因無法掌握問題的本質，而陷溺於學理與表象之爭。事實上，美中貿易戰是自由貿易與保護主義的對抗，不是自由貿易陣營內的摩擦；川普發動貿易戰係為拆除貿易壁壘，重塑自由貿易的國際秩序。川普力道之大，或許短期內會衝擊全球貿易，然而，一旦以公平貿易為基底的自由貿易體系打造完成，全球經濟勢必因交易成本降低，市場障礙減少，及自由競爭帶來的高效率，促成更大的榮景。

反之，若不敢向中國式不公平貿易與單邊主義宣戰，繼續容忍一個十足保護主義國家打著自由貿易的旗幟，藉由貿易霸凌手段崛起，後果便是先在地緣經濟上形成邊陲與核心的不對等關係，接著更成為地緣政治下的附庸國家。這種嚴重的後果乃是那些純粹經濟學者看不見，也無法理解的。尤要者，中國以不正當手段崛起，對文明發展已造成嚴重的負面衝擊。中國原是一窮二白的共產國家，無論經濟或軍力均不足以威脅全球的和平，如今卻因經濟與產業的茁壯，得以建立監控全民的數位獨裁體制，除了對內實施硬的威權統治，對外更意圖以「一帶一路」之類的債務陷阱外交，套牢周邊國家，逼使其讓渡重要政經利益，以建構中華大帝國的版圖。

換言之，美中貿易戰可視為民主的「美國夢」與專制的「中國夢」之間必然產生的對撞。美國夢意味個人可以憑藉自身的努力打拚，在自由開放的社會力爭上游，最後既成就了個人，也打造一個強大與民主的國家；而中國夢則代表個人只是國家機器的小螺絲，個人的一切受到國家的嚴密監控與指導，一切榮耀表面上歸於國家，實際上卻是被一小撮統治階級所佔有，乃是一場集體主義的噩夢。少數經濟學家或許被中國的表象迷惑，無法正確認知這場貿易戰的真實意涵，及其攸關民主文明發展的重要性；但多數美國民眾、政經菁英卻深刻了解自由經濟體在此貿易戰非贏不可的必要性。