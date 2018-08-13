自由廣場》水庫清淤藏黃金 談輕質骨材

◎ 顏聰、陳豪吉、黃中和

行政院長賴清德日前聽取經濟部「解決缺水執行成果與檢討」報告後表示，於涉及各水庫蓄積容量問題時特別指出，多數水庫均有嚴重淤積現象。事實上，日前該淤積比率超過三十％者比比皆是，已明顯影響水庫蓄水量。賴揆因而提示，應將水庫清淤納入穩定供水計畫書，以擴增各水庫的蓄水能量，從而提升供水能力。

衡諸台灣現況，增建水庫恐窒礙難行，就開源之道而言，因目前水庫淤積比率超過三十％者比比皆是，清淤以增加水庫蓄水容量，確為明智而可立竿見影之策略。只是，對清出淤泥之處置，務須妥為規劃。因現今處置水庫淤泥作法，主要為丟棄或挖掘池塘供暫時儲置，此非長久之計。最值得採行的對策，應是將淤泥設法資源化再生利用。

以往提出過的水庫淤泥再生利用方案頗多，如燒製輕質骨材、燒成磚材、拌製控制性低強度材料（CLSM）及淤灌於農田等，其中，只有輕質骨材一法得以使用全島之水庫淤泥燒製，且可大量應用而能快速消化持續產生的淤泥。

以水庫淤泥生產的輕質骨材可有輕重不一的粒料，輕者（如密度小於1.2g/cm3）適用於植栽復育，非結構性混凝土構件（如隔熱磚、預鑄板），乃至於農作物之無土植作等；而重者（如密度大於1.4g/cm3）則可拌製輕質骨材混凝土應用於建築結構、橋樑建造及其他結構體。這種輕質骨材混凝土（密度小於2.0g/cm3）具有隔熱而強固的特點，比起傳統混凝土更有利於築造高樓層大樓（經濟、耐震、隔熱），長跨度橋樑（經濟、耐久性），及海上結構物，如鑽油平台、風力發電機基座等（耐久性、輸運輕便）。循此，輕質混凝土一旦廣泛使用於各式用途上，特別是高樓（十層以上）和橋樑建造，其用量相當可觀，年需求量可達約三百萬立方公尺以上，對於水庫淤泥的吸納消化極具效益；而如上所述，輕質混凝土亦為一種優質的綠色建材，值得政府相關單位（如內政部、經濟部）率先倡導開發應用，可一方面解決水庫淤泥處置問題，同時提供優質建材於工程界，允稱為一舉多得之舉。

（作者分別為中興大學前校長、中興大學土木系教授、台北科技大學土木系助理教授）