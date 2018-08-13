自由廣場》「以核養綠」的無厘頭

◎ 硬風

我認為「以核養綠」是無厘頭的建議，因為核電是最貴的電，為什麼要用利潤最差的方式去「養」什麼？

幾年前，我曾根據華爾街日報及美國政府能源資料總署（US Energy Information Agency）的資料，寫了一篇核電不是最便宜的電，說明核電不但不是最便宜的電，還是最貴的電。但是，台電及台灣有許多人都堅持核電才是最便宜的電，我感覺非常的奇怪。終於有一天我上網仔細地查看了一家有核電廠的電力公司的財務報告，我發現，他們有一項開支是台電沒有的：處理核廢料。處理核廢料是要核能發電廠停止運作以後才要做的事，但是這家電力公司卻把「處理核廢料」的費用每年從他們的收入中扣掉，存在銀行，做為將來之用。因為是從收入中扣除，「處理核廢料」就變成了成本的一部分，每年扣存「處理核廢料」的費用才是負責任的做法。後來我又看了幾家電力公司的財務報告，每一家都是這樣做。

如果把「處理核廢料」的費用也算成是成本的話，那麼核能發電就變成最貴的發電方式之一了。

美國的電力公司都是民營的，並且以賺錢為第一目標。核能發電的成本既然最高的，當然就變成最沒有吸引力了，華爾街日報認為這才是美國不蓋新的核能發電廠的最重要原因。

我所瞭解，台灣處理核廢料費用是由政府負擔，不算台電的成本。但是那個費用是逃不掉的，還是要付的，怎麼可以不算？

核電既是成本最高的發電方式，我真不知道要怎麼「以核養綠」？真是「空空」！

（作者為美國台僑，科技公司總裁）