自由廣場》當罷工成為白領的特權

◎ 沈中漢

國內首度雙國航齊罷工引起全國關注，被冠上「白領罷工」仍強硬不退，其實航空業罷工在國內雖剛起步，僅算幼兒園階段，美國從六○年代以來航空業罷工凶猛霸道，甚至造成航空公司倒閉，難怪國內特定產業總工會如法炮製，鎖定航空業接連成立航空類產業職業工會。

航空產業特性除了公共運輸性、尖離峰明顯、管制性、低獲利，最重要就是高度資本集中及專業性，高度資本集中讓勞工認為「買一批飛機動輒數十億上百億，公司不可能倒」，即使薪高仍積極向資方要求待遇，航空人才專業門檻高，任一單位罷工，整個企業立即停擺，「以小吃大」完全不是問題。

兩年前的空服員罷工，所謂史上高顏值只是外行人看熱鬧，當時的華航片面改變空服員報到地點及強推84-1，大量紅眼航班讓空服員過勞，引起社會同情，才會支持高薪者罷工，華航空服員得到社會壓倒性支持。兩年後的今天，換到超高薪機師想罷工，但機師工會始終說不清自己的權利哪裡被剝奪，竟以「國外機師待遇更佳」回應。

華航空服員罷工兩年了，儘管少數熱血幹部努力聲援其他產業工運，但大多數空服員根本不關心社會議題， 空服員出現在媒體上的，不是消費制服的網紅就是桃色緋聞，還有夾帶黃金闖關跟執勤偷飛他國玩樂，當年空服員罷工取之於社會，很多弱勢低薪產業盼他們提攜，卻不見等量回饋，如今更高薪的機師要爭取權益，當然無法激起社會同情，更招致質疑眼光。

航空業罷工的媒體關注度遠超過對其餘弱勢產業，每次罷工耗損的社會資源甚巨，特別華航有國家資本色彩，罷工導致的營業虧損與品牌受創，都是納稅人與廣大投資人承擔，形成「高薪你拿，苦果我擔」，當罷工成為白領階級勒索資方的武器，勞力密集產業的弱勢勞工甚至一般人如你我，情何以堪？

（作者為社會新鮮人，台北市民）