自由廣場》航空器簽派員談機師罷工

◎ 傅延文

日前機師職業工會舉辦投票，取得罷工權。其訴求中，無非是跟疲勞管理、派遣、惡劣天氣、個人權益及待遇有關。

在瞬息萬變的天氣下，飛航安全固然重要，但任何天氣下飛行都有風險，所謂安全是指一個所能接受的風險範圍，如果沒有客觀的質與量的評估，最後只會因人而異，導致所有的飛行都只能在晴空萬里（CAVOK）的環境進行。事實上，航空機師本身及空、地勤人員的訓練，就是為了在遇到異常和緊急狀況下，依然能夠遵守法規及標準從容地進行應變，這同時也凸顯出專業的素養。但不可否認的，有時候是飛上去後才了解天氣的狀況，而無法單靠數據圖像來判斷，因此，除法規的最低限度和簽派員的決定外，機長仍然握有最終決定權。而事後回顧（或檢討）的目的是經驗學習，一個正向回饋，但台灣的企業文化會讓人以為要究責，這是需要改善的。

疲勞管理，問題不在休息多久，而是如何休息，好比睡眠時間不代表睡眠品質。再者，與工作心態也有關，如果倦勤了，在狹小的駕駛艙裡，看著外面沒什麼變化的風景，什麼時候工作都累！當然，這也包含著組員生活上的自律。

筆者以為，現行疲勞管理的重點，在於要如何掌握組員休息品質，以及改進排班及飛航作業系統，以人性化的考量下，避免出現不合理的排班。對於機務人員其實也應建置相當程度的疲勞管理標準。

總言之，工會的罷工訴求雖是勞工權益的體現，但也只能說，目前航空業的大環境還算好，所以能夠包容。但更多的空地勤人員是秉持著對於職業的使命感和航空的熱愛，只想著將旅客及貨物平安地送達目的地。因此，希望不因少數人而影響到整體觀感，造成組織內的階級分化和資源排擠的效應，也宜考慮到其他地勤人員的感受。畢竟，一個飛航活動，終究是透過團隊合作而完成的，而階級分化和資源排擠才是真正的飛安隱憂。

（作者曾任航空器簽派員，​現為日本早稻田大學法學研究科碩士生）