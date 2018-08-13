自由共和國》姜皇池／外交部的推特：維尼與台灣黑熊

圖：取自外交部推特

姜皇池／台大法律學院國際法教授

圖：取自CNN網站

胡適之先生翻譯法的〈最後一課〉中有段話：「我走到市政廳前，看見那邊圍了一大群的人，在那裡讀牆上的告示，我心裡暗想，這幾年的壞消息，敗仗哪，賠款哪，都在這裡傳來。今天又不知有什麼壞新聞了」，讓人不禁聯想到中華民國的外交部。事實上，不光是這幾年，而是這二、三十年來，外交部最常告訴國人的無非就是：斷交又斷交、譴責再譴責、遺憾復遺憾。這個曾是條約明訂：位列諸部之首的政府機關，說它「坐吃等死」，實在有些恭維；喚它作「塚中枯骨」，又不真實；說它「行將就木」，或不為過。然近來該部利用「推特」（twitter）發言、大膽用簡體字發表新聞稿，讓人驚豔：垂死之際，終有求生意念。

外交部自今年四月起，建立「推特」帳號，積極在國際社群中為台灣發聲。事實上，「推特」以暢所欲言、社群成員快速交換意見為其目的宗旨，近來風起雲湧，花旗國大統領「川普」更是箇中好手。外交部在資訊量爆炸，強調即時、透明的世代，跳脫過去繁文縟節的框框架架，乘風順勢，藉此網路平台，與各國「平等」推文、回覆與轉推，至少為台灣在國際關係上多少「刷存在感」。

而國際法上，國家的意思表示、國家行為、乃至於國際協議，並不拘泥於任何形式，自包括國家代表在網路空間所為之行為。國家發言單位、所言之一字一句、所用詞彙、標點符號、句子架構、文章架構、各篇的連貫性與主題選取，皆能從不同的脈絡或角度觀察，解釋成具有特定之國際法意涵。回到「維尼推特」與簡體新聞稿，在面對中國之際，外交部本於對外關係代表角色，藉由「繁體字」與「简体字」、「台灣黑熊」與「小熊維尼」的差異，告知中國與全世界，台灣與中國就是不一樣。

無庸諱言，任何外交作為與建置，本來就很難取悅所有人，對於「简体字」以及「小熊維尼」推文，台灣社會反應分歧：有人漠不關心；有人覺得幽默詼諧；有些人覺得太超過、挑釁中國；有人認為離經叛道，有違外交慣例。事實上，台灣有「外交部」三個字就已經是對中國的挑釁，重要的是：簡體字本已有效告知中國，台灣「目前」並無將太平島出租的意圖，中國無庸再胡纏爛攪；「維尼推特」一樣告知世人：台灣就是台灣，不是「中國台灣」，更不是「中國的台灣」。

明儒王陽明說：「需向源頭求生死，莫在支流辨濁清」，當台灣外交逐步萎縮，斷交接二連三又拉四、方方面面國際參與遭到封殺，是外交死生存亡之爭，應「上窮碧落下黃泉，千變萬化找生路」，莫管所使方法是否符合傳統外交正途，正途要走，小路一樣不能放棄，過去幾十年來，「應卯吃糧」的「總理各國事務衙門」，故步自封，除擺譜充架子外，彷彿捨此別無救贖，如今能揚棄桎梏，推陳出新，豈有予以否定之理由？

台灣國家處境艱難，是該步步為營，因而即使是非傳統模式外交工具的運用，一樣要慎之又慎，但絕不可成規墨守。近年來台灣外交事務「攻無不敗，戰無不輸」，顯見過去那套思維與策略，亟須創新。在「維尼推特」與簡體新聞稿兩件事上，個人看到新的外交部，看到一個試圖找出發音管道的外交部，至少是有在掙扎，而不是坐以待斃，讓人多少有「一絲絲」的希望。