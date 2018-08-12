自由廣場》「故宮」欺負外國人？

◎ 永井江理子

若你跟朋友一起去夜市吃一碗麵線，老闆向朋友說要四十元，卻跟你要九十元，只是因為你是外國人。你的感覺如何呢？

故宮博物院前幾年開始採取「內外不同價」的收費方式，目前票價國人憑身分證件者一五○元，外籍則是三五○元，週末夜晚免費入館的措施也只限國人，我們外國人必須購買門票入館。

筆者來台近三十年，一直從事日語教學及翻譯工作，曾經任教於ＹＭＣＡ及外貿協會之人才培訓中心，早有永久居留證。當年我來台第一週就去故宮博物院，之後也每年去二、三次，若有日本親友來台灣我一定會帶他們去故宮，可以說我是個「故宮粉絲」。但是沒有想到住台灣將近三十年（等於在台灣納稅了近三十年），還會面對這種差別待遇，心情不免難過。

倫敦的大英博物館一直奉行自願付費的政策，日本的東京國立博物館沒那麼大方，參觀者要一律購票，不過兩者都沒有排斥外國人的付費標準，國內外人士一視同仁。美國紐約的大都會博物館最近由參觀者自願付費制改為購票制，對所有非紐約州居民實施成人二十五美元（老人十七美元、學生十二美元）的收費，但是也沒有針對「國籍」另收較高的票價，外籍人士也只要攜帶可以證明居住紐約州的證件或文件，依然可以自願付費入館參觀。

反觀台灣的故宮博物院，不禁讓我想起以前的北京故宮博物院。北京故宮當年針對外國人及華僑設了高價門票，讓人印象深刻，如今沒有想到台灣也實施了這種方式。

我們也了解保持故宮高水準的展覽空間不易，必須要考慮到營運成本的增加，但希望故宮博物院採取歐美或日本博物館的收費方式，不要讓人聯想到以「欺負外國人」似的方式來做為收票標準。

（作者為大學教師）