自由廣場》警察也不是很想去舞廳

◎ 林淇均

有關「警察去舞廳做甚麼？」以下提出幾點個人淺見：

其一，警察臨檢舞廳，檢查內容不是針對場所安全設施，也不是針對營業項目是否符合營業登記項目，重點在於該場所是否涉有色情交易或其他不法情事，也因為部分舞廳以合法掩護非法，掛羊頭賣狗肉，擔心違法行為遭警方取締，所以才有以行賄方式，換取警方臨檢之資訊，這才是業者向警方行賄的真正主因。

其二，縣市警察機關配置政風人力僅有政風主任一人，惟除外島外，最小縣市警察機關正式編制人員少則七百餘人、多則數千人，試問，要以這麼少的政風人力，對這麼多的機關人員之貪瀆行為負起責任，真的有合理期待可能性嗎？再者，並非未於機關公開資訊網公開訊息，就是防貪失能，因為防貪對象是機關內部人員，而非一般民眾，是以，舉凡警察貪瀆案例一經發生，發生貪瀆案例之機關，不僅須立即製作案例教育，研提策進作為，更甚者，還要去警政署、廉政署提報適切檢討作為報告，其餘警察機關則大多會轉發相關新聞、相應法令及注意事項，而這不就是警察機關政風系統防貪之作為嗎？

其三，防貪教育每個警察機關都有做，部分機關於新進人員調入時，即安排防貪課程宣講，部分機關更於學科常訓編排課程，或請法學專家學者演講，期使所有同仁都能從心做起，杜絕貪瀆情事發生，然教育的防貪效果是有限的，最有效的防貪就是肅貪，當身旁同事因涉貪瀆案遭刑事訴追，此際，機關同仁才能知所警惕，以儆效尤。

其四，所謂的「廉政細工」，簡言之，即是就貪瀆案例，提出問題發生癥結點，並研提相應對策，然而，這不就是原本就有在做的案例教育及防貪指引嗎？不過是換個瓶子重新上架罷了，況且「廉政細工」座談會各地方警察機關也都有辦理，但辦完之後真的就能防免貪瀆案件發生嗎？著實令人懷疑。

一味地要警察政風人員確實負起防貪政策執行責任，倒不如正視警察機關政風與督察、保防、保安單位業務權責分工，此外，並確實增加政風人力，否則講再多都只淪為紙上談兵罷了。

（作者為政風人員）