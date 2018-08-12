自由廣場》姓黨然後等選票？

◎ 張昭仁

比較民進黨雙北市長選情，蘇貞昌從落後的態勢，一路追趕，終於趕上侯友宜，往前看，頗有超越之勢；台北市的姚文智提名時，民調最高，接著一路下滑，而且還沒有停止的趨勢。同樣的執政大環境，有人逆勢上漲，有人一路下滑，這若不是個人因素，那是什麼因素？

蘇貞昌民調會逆勢上漲，侯友宜的文大宿舍案當然是原因之一，然而蘇貞昌馬不停蹄地在地方跑才是重要因素，任何人看到老縣長這麼拚勢，原本不回頭的忍不住重新思考一下，才讓民調落後的他能夠追平，乃至超越。

相較於蘇貞昌，姚文智的民調一開始也是落後柯Ｐ兩位數，提名之後，反而越拉越遠，姚文智民調下滑其實沒啥意外！姚文智一直期盼的就是綠營在北市二十八％的基本盤，在三強鼎立之下，險勝對手。為什麼綠營的基本盤要支持他？因為綠營基本盤在柯Ｐ身上嗅到中國味，不論是「一家親」或是世大運國旗事件，綠營基本盤對柯Ｐ不放心，才有推綠營人選的想法，找一個穩定看守家園的候選人，誰知道這個候選人提名後的第一句話竟然是具有濃濃中國味的「丞相，起風了」。

這場「三腳督」選戰其實在第一個時間點就結束了，綠營基本盤就是對柯Ｐ的中國觀不放心，費大勁，找個人來，一開口就是中國故事，一切不都是白搭了嗎？這個局演得下去嗎？

除了「起風了」，這兩個月來，姚文智對台北市政跑了多少地方？提出什麼政見？捷運免費？提出之前，精算過嗎？精算過，就將精算過程擺出來，否則重大政策，可以只靠一張嘴嗎？除了捷運免費，還有那些北市重大政策？

最令人不解的是最近全聯中原普渡廣告下架的問題，全聯廣告中不論是陳文成、殷海光、丁窈窕，他們受國民黨打壓，悲慘的生命深深的牽動著台灣基本盤支持者靈魂深處的痛，候選人中的丁守中站在黨國「波士頓通訊」編輯的立場，當然是盡力打壓，免得感染情緒散開，影響選情。柯Ｐ要選票極大化，也不會表態，而想要獲得基本盤的姚文智也跟著丁點兒反應都沒有，對於基本盤靈魂最深處的痛，都沒有反應，憑什麼要人家支持你？

不談基本盤關切的議題就算了，倒是將重點放在里長與市議員支持誰的問題，人家一定要支持你？只因為你姓黨嗎？把台灣當成那裡？想一想，倘若今天蘇貞昌的重點在議論那個里長、市議員是否支持他，那他還用選嗎？

（作者為加州會計師）