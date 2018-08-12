自由廣場》柯P現象與民粹主義

◎ 林正二

台灣解嚴三十一年了，表面上雖已成為民主國家，但因民主轉型期間缺乏厚實的民主法治與開放式教育，以及政黨的惡鬥、媒體的偏頗不公，民眾思辨能力普遍不足，加上近年新世代網路言論的誇大煽情、不負責任，無法理性思考問題的結果，已逐漸淪為民粹主義社會。

受到民粹主義的影響，近年越來越多台灣人民厭惡藍綠政黨，柯Ｐ趁勢崛起，以「超越藍綠」的口號贏得台北市長大位。然而，柯一天到晚喊「超越藍綠」，但他的治理能力比藍綠都差！沒錯，台灣人民厭惡藍綠鬥爭，想找一個替代的出口，但這個出口絕對不是柯。最近居然還有媒體拱他選總統，做二○二○總統大選民意調查，顯示柯領先所有藍綠政治人物。

這是因為台灣人民看事情及評價政治人物，幾乎都憑著「感覺」來抉擇。這是非常嚴重的國安危機！如果柯真的當選台灣的總統，那是台灣災難的開始。以柯口不擇言、無法深思熟慮的衝動個性，將不時批評外國政府或政治人物，從此每天台灣都要向外國道歉，人民會過得提心弔膽！而柯對國家的經濟建設、財稅內政、教育與外交政策等完全外行，對複雜的兩岸問題也了解不夠。

柯連市政都無法治理好，何況是國政！這幾年台北市容越來越陳舊髒亂，尤其是萬華、大稻埕一帶根本不能看，連昔日很繁榮的復興北路一帶晚上都變得很陰暗、沒有人逛；大巨蛋停工生鏽，擺在那裡不建不拆；都更、社會公宅推動無力；對外招商墊底；三商等文創園區賣通訊器材，很少有文創工作室與商店，毫無藝文氣息；台北市沒有建構協助與媒合年輕人創業就業的有效機制，年輕人很難找到好工作，不敢結婚、買房，前途茫茫。但柯卻靠直白、網紅等網路宣傳，受到年輕人的歡迎，人氣越來越旺。

公共政策的推動，不是靠一些漂亮卻空洞的口號，更不是看哪位領導人像隔壁鄰居那麼真實親切或有趣就可以了，必須靠真實的治理能力。這是柯的問題，更是台灣人民被柯「迷惑」的嚴重民粹問題！柯的市政成績那麼差，卻那麼受歡迎，顯示台灣人民、尤其都會年輕人嚴重的智障。這是因為長期的一元化教育，導致國人邏輯思辨及周延審視能力低落，常被一時的現象所迷惑盲從。

（作者為退休駐美外交人員）