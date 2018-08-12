自由廣場》公墓種電 遺愛人間

◎ 沈明正

為達二○二五年「非核家園」目標，政府力拚太陽能發電，鼓勵在屋頂、埤塘、國有土地、養殖專區、工業區、鹽田、不利耕作、水域等地方種電。內政部最近也通過「非都市土地使用管制規則」修正草案，未來將可在「公墓內發展太陽光電發電事業」。「公墓種電」是一個符合現代綠能觀念的進步做法，卻仍惹來「用鬼發電」、「吵死人」的爭議。

公墓種電在國外早已普遍也廣受居民歡迎。十年前西班牙巴塞隆納郊區Santa Coloma公墓首推公墓種電。西班牙人「慎終追遠」的習俗不下於我們的「安土重遷」傳統，起初以為會引起居民反彈，沒想到竟意外的順利。該公墓種電面積約三○二坪，能產一○○○千瓦容量，足供六十戶家庭所需。隨後美國紐約州的長島公墓、新澤西州天堂門公墓、亞利桑那州退伍軍人紀念公墓等也大力跟進，蔚為風潮。從歐美案例，可見公墓種電務實可行。

公墓種電成敗的關鍵因素在於投資成本效益，也就是要考慮種電面積規模大小。若能以大面積種電，成效更是可觀，更有助於早日達成非核家園。內政部指出，目前傳統公墓有二八一九處、面積近八千公頃。只要面積符合規模經濟，便能創造營收，必能吸引企業投資，若能合理回饋里民，也必能得到支持。因此，公墓種電是一項值得推動的政策。

利用公墓旁邊的「空地」種電，不是直接架在墓地上，不會有「蔭屍」問題；在空地或者遷葬的舊墓地，進行太陽光電發電，很安靜，也不會「吵死人」。

（作者為南台科技大學助理教授）