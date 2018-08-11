自由廣場》共青團之友丁守中

◎ 施明雄

國民黨台北市長參選人丁守中，幾天前接受某電台節目專訪時說，自己過去就跟「共青團」交往密切，也與中國當前的國家領導人都交往很好。

他的話，被台北市議員參選人王奕凱質疑：丁守中等同於自爆是涉嫌共諜等級人物了。王指出，丁在立法委員任內，進行政黨外交、國會外交時，就跟實際上是「共青團」的「全國青年聯合會」往來密切關係良好，還說「全青聯」其實是中共共青團，他們是一套人馬二塊招牌，包括現任中共國務院總理李克強、中國最高人民法院院長周強等，這些人都位居中國國家領導人行列。王更指稱丁自爆和中共的關係，其實比侯漢庭、王炳忠的事件更具嚴重性，王炳忠們沒有公職，而丁那時卻具有國會立委公職之身分。

不久前有勇敢的台灣青年到中正廟潑蔣介石銅像紅漆，事後丁守中還率十幾個市議員參選人到廟堂朝拜慰問，更把那屠殺眾多台灣人，更令不計其數家庭破碎的獨裁者，尊拜為偉人救星，實在違背天理天良。他還說沒有蔣介石，台灣人早就被文化大革命抄家滅族了，而今日卻自誇跟中國共產黨高階領導人、共青團成員有交情，如果屬實的話，他這個紅色份子何不早早回去祖國，享受共產黨統治的快活，何必留在這個彈丸小國競選什麼市長？更拚著心血上網路呼求台灣人民樂捐選舉經費，既然不爽台灣民主自由的抬頭和成就，遺忘多少台灣民主前輩拚生拚死犧牲青春生命，才得到民選立委、市長和總統的權利，做人要知道感恩。

寄語奉勸你們這些數十年來，坐享國民黨以威權專制剝削啃噬台灣人民血汗錢，靠龐大黨產享有榮華富貴的既得利益者，心存愛台灣的良知，常存與台灣人民共患難共存亡的良心，不要口是心非，心懷二志，不可有想把台灣這個教育我們、養大我們，給我們溫暖的家的美麗寶島，送給曾壓迫殘殺千萬你們中國族人的中國共產黨。

（作者為政治受難者）