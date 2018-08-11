自由廣場》民進黨打敗民進黨

◎ 魏思源

立委姚文智自宣布參選以來，民調始終低落，不只大輸現任市長柯文哲，也落後國民黨參選人丁守中許多，陷入「老三困境」。部分民進黨人以為，姚的選情所以持續低迷，是因為黨內出現靠向柯文哲的「友柯」人士，破壞黨的團結；筆者倒是認為，在選舉過程中，似乎並未強烈感受到姚文智所能呈現的政黨理念、市政願景，以及逆勢翻轉的精神。再者蔡政府上台以來，執政不力，嚴重拖累姚文智的選情，「一例一休」爭議、年金改革引發軍公教團體反彈、兩岸關係緊張也讓中間選民對民進黨的執政能力感到不滿與質疑。

這不禁讓我想到，同樣這次民進黨宜蘭選情艱困。幾天前，宜蘭出身的總統府秘書長陳菊還來宜蘭，公開拜託宜蘭選民「再給民進黨一個機會」。但卻不檢討民進黨在宜蘭執政已經搞得天怒人怨！尤其縣府近十年來便宜行事，不思國土規劃，大幅鬆綁農舍政策，外地人爭相到宜蘭買地「種房子」、蓋農舍，除了炒高宜蘭不動產外，對在地的實質經濟不見有何貢獻；縣內科學園區不但少有實際產業進駐，增加宜蘭人的就業機會，反而公共建設淪為蚊子館，甚至因為炒房炒地使蘭陽子弟回不了家鄉。加上一個完全沒有民意基礎的代理縣長陳金德，從對違規的豪華農舍大鬆綁，到興中國中校舍撥用爭議，無不是以非常個人專斷的方式，製造社會的衝突和對立，已失民心。

如果民進黨將政黨利益凌駕於人民之上，忘了黨的價值、信仰跟路線，打沒派系、沒資源的自家人，不講是非，反而徒令人民反感。最後打敗民進黨的不是別人，正是民進黨自己！

（作者從事資訊業）