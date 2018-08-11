自由廣場》重金屬的烏牛欄

◎ 王商益

「閃靈樂團」暌違五年即將推出新專輯《政治 Battlefields of Asura》，其中首波主打歌〈烏牛欄大護法〉邀請香港歌手何韻詩獻聲合作，引發音樂圈一股熱議。其實閃靈樂團早在二〇一一年時，就曾經以埔里發生過的二二八最後戰役「烏牛欄戰役」為素材，並佐以神話想像融入樂曲中。樂團成員Doris解釋其實這張專輯是過去幾張概念專輯的前傳，讓人更不禁好奇閃靈樂團專輯中所使用的「烏牛欄」這個名詞，又代表著什麼意思呢？

「烏牛欄」這個名稱源自於中部地區原住民巴宰族母語發音的社名「Auran」，中文音譯為烏牛欄，巴宰族烏牛欄社原本位於目前台中豐原一帶，因當時台灣中部沿海地區的族人生活空間逐漸受到其他外來移民擠壓，在清朝道光年間，巴宰族隨道卡斯族、拍瀑拉族、巴布薩族等族群集體遷徙到埔里，並沿用原鄉部落名稱「烏牛欄」，在埔里船山台地落地生根。

一九四七年二二八事件爆發，由謝雪紅、鍾逸人等人所領導的二七部隊與國民政府在埔里地區發生最後戰役，死傷慘重，戰後為了緬懷這段歷史，戰役以古地名烏牛欄命名，也在愛蘭橋頭設立「二二八事件烏牛欄戰役紀念碑」，希望藉由設置「圓而不圓」紀念碑，象徵族群彼此尊重包容，台灣人民能在民主的社會中共同和平生活。

如今「烏牛欄」這個名稱後期因當時執政者認為發音粗俗，而改為現在的「愛蘭」，使得許多人逐漸淡忘這樣的歷史，年輕一代也對於烏牛欄名稱感到陌生；但相反地，卻被深刻記載在埔里原住民族人的歷史中，日前還因為具有八十年歷史的「烏牛欄橋」石碑史蹟遭埔里鎮公所破壞引發巴宰族人集體抗議，抗爭理由就是不希望族群與祖先的文化連結遭到破壞，由此可知族人對於古地名烏牛欄，至今仍然保有強烈的歷史情懷。

閃靈樂團藉由歌曲，讓台灣人看見曾經發生的歷史，用重金屬音樂的傳達方式讓民眾感受當時的緊張局勢，同時也希望鼓舞年輕人能去瞭解台灣的故事，更提供不同的角度讓我們去反思台灣的歷史該是什麼模樣。

（作者為中部平埔族群青年聯盟成員）